Gizmodrom: Zlatne godine uz tehnologiju

Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа sе u svеtu i kоd nаs оbеlеžаvа 1. оktоbrа. Starijim ljudima koji nisu upoznati s modernim tehnologijama, može da bude izazovno uvođenje tehnoloških uređaja u svakodnevicu.

Međutim, okruženi smo tehnologijom i nikada nije kasno da pomognemo starijima da nauče da koriste različite gadžete jer mogu da im znatno olakšaju dnevno funkcionisanje. S obzirom na to da je oktobar mesec solidarnosti sa starima, kada se naglašava važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba, izdvojili smo korisne tech gadžete koji im mogu pomoći

GPS pametan uložak za cipele

Ova nevidljiva nosiva tehnologija je blagodet za starije osobe kojima je potrebna posebna nega. Ovakvi uređaji pomažu starijima koji pate od kognitivnih poremećaja kao što su Alchajmerova bolest, demencija, povrede mozga itd. GPS SmartSole je gadžet sa GPS uređajem koji je sakriven unutar uloška za cipele i koristi mobilnu konekciju. Sistem za praćenje je odgovoran za slanje informacija starateljima ili članovima porodice online u aplikaciji.

Ovde staratelji dobijaju trenutne poruke i mejlove koji sadrže tačne lokacije i mesta na kom se starija osoba nalazi. Kako starimo, naš dom takođe može postati mesto za incidente, jer mnogi imaju tendenciju da žive sa zdravstvenim problemima ili sami kod kuće. Napredak tehnologije doneo je nekoliko pametnih kućnih uređaja koji će odgovoriti na izazove naših najmilijih i pomoći im da ostanu bezbedni i zdraviji. Razmislite o uvođenju nekih pametnih uređaja za svoje najmilije jer pomažu da stare na mestu koje vole. Brendova ima više, a cena se kreće negde oko 300-400 dolara.

Automatska kutija za lekove

Organizatori pilula olakšavaju praćenje više terapija, ali imaju nedostatak u jednoj ključnoj oblasti – ne podsećaju vas da ih uzmete. Zato sada postoje automatski dozatori za pilule. Ove spravice možete napuniti i programirati vi ili voljena osoba tako što ćete svakodnevno stavljati lekove u odeljke i podešavati tajmere za otpuštanje tableta u određeno vreme. Kada dođe vreme za uzimanje leka, uređaj će aktivirati zvučni alarm (u nekim slučajevima i vizuelni) kako bi ukazao da je vreme za uzimanje pilule. Odeljak nalik vratima kutije će se otvoriti i izbaciti pilulu.

Više ne morate da pratite i pišete po kutijama kada ste koji lek uzeli. Karakteristike koje uređaj pruža razlikuju se u zavisnosti od modela. Neki se mogu upariti pomoću aplikacije za pametni telefon, dok se drugi programiraju direktno na uređaju. Tu su i veličina, težina, tip ekrana i drugi faktori koje treba uzeti u obzir.

Na primer, LiveFine automatski dozator pilula ima veliki kapacitet, što ga čini odličnim za starije osobe sa složenim režimima uzimanja lekova, plus ima i Wi-Fi vezu i dolazi sa aplikacijom za mobilni uređaj, tako da se raspored može programirati. Med-E-Lert Premium Locking automatski dozator pilula može se programirati za do šest upozorenja, to jest notifikacija dnevno i ima lako uočljivo trepćuće svetlo u alarmnom sistemu. Ovakvi uređaji koštaju negde između 200 i 300 dolara.

Sistem za detekciju padova

Padovi su jedan od glavnih uzroka nepokretnosti starijih osoba. Oslanjanje na automatske sisteme za detekciju pada pomoći će starijima da dobiju pomoć što je brže moguće. Uređaj prepoznaje pad i poziva upomoć kada osoba nije u mogućnosti da sama pozove. Ovo je odličan uređaj za sprečavanje komplikacija kao što su hipotermija, dekubitus, upala pluća itd., koje obično nastaju nakon dužeg ležanja na podu. Postoje dva tipa uređaja za detekciju pada: senzorski uređaji koji se mogu nositi i uređaji sa senzorima ambijenta.

Kada su u pitanju nosivi senzorski uređaji, kada dođe do pada, senzor akcelerometra ugrađen u sat, privezak, kaiš ili uređaj koji se pričvrsti za odeću u obliku broša detektuje brzinu kojom se osoba kreće prema tlu. Algoritam određuje da li je osoba pala. Ako je tako, uređaj šalje signal proizvođačevom nadzornom timu. Agent tada kontaktira osobu preko zvučnika na uređaju. Ako osoba potvrdi da je pala, agent šalje obaveštenje kontaktu za hitne slučajeve te osobe naveden u sistemu. Ukoliko osoba koja je potencijalno pala ne reaguje, njen kontakt za hitne slučajeve se automatski obaveštava. Mnogi senzorski uređaji koji se mogu nositi takođe imaju ručno dugme tako da osoba može sama da prijavi pad kada to može. Kod uređaja sa senzorima ambijenta, video-kamere se postavljaju strateški u nečiji dom kako bi pratile njihovo kretanje.

Kada senzori ambijenta otkriju pad, služba za praćenje pozove osobu preko zvučnika u kući. Ako osoba potvrdi da je pala, agent servisa za praćenje šalje obaveštenje kontaktu za hitne slučajeve te osobe. Kada nema odgovora ili povratne informacije od osobe koja je pala, njen kontakt za hitne slučajeve se automatski obaveštava. Lične preferencije korisnika i životna situacija mogu pomoći da se odredi koja vrsta tehnologije detekcije pada je najprikladnija za njih. Uz to, postoje prednosti i nedostaci oba tipa uređaja za detekciju pada. Studije pokazuju da dok pametni sat može da otkrije pad, uređaji koji se nose bliže centru gravitacije osobe (kao što su ogrlica ili privezak) to rade preciznije. Uređaj koji se nosi blizu ramena daje senzoru maksimalno merenje udaljenosti od poda, što poboljšava njegovu tačnost. Neki uređaji takođe koriste promene barometarskog pritiska da bi utvrdili da li dolazi do pada. Cena ovakvih uređaja varira u odnosu na veličinu, brend i namenu.

OMRON X4 pametan automatski merač pritiska

Da bi pratili hipertenziju ili druga zdravstvena stanja, neke starije osobe će možda morati redovno da mere krvni pritisak. Savremeni automatski aparati za merenje krvnog pritiska su efikasni i jednostavni za upotrebu. Sistolna i dijastolna očitavanja su data u čitljivom formatu s velikim fontom, a aparat se automatski naduvava. Model X4 Smart je klinički odobren automatski uređaj za merenje krvnog pritiska sa omogućenim Bluetooth-om.

Kardiolozi najviše preporučuju ovaj brend uređaja jer omogućava lak pristup vašim očitavanjima. OMRON X4 Smart automatski ažurira očitavanja na vašem mobilnom telefonu preko Bluetooth-a, tako da možete imati pristup pregledu zdravlja vašeg srca nadohvat ruke. Uz uređaj ide i besplatna aplikacija OMRON connect za iOS i Android. Uređaj možete pronaći na Amazon-u za 100 dolara, ali nije dostupan za naš region.

Key Finder

Ovaj „pronalazač ključeva“ je posebno pogodan za starije i zaboravne ljude. Ima šest prijemnika koji su lagani i mali pa se mogu pričvrstiti na ključeve, daljinske upravljače za TV, mobilne telefone, novčanike, torbe, pse, mačke (iako ne preporučujemo), futrole za naočare, prtljag i još mnogo toga. Moći ćete da pronađete svoje izgubljene predmete, bez obzira na to gde su izgubljeni.

Pronalaženje je jednostavno zbog praćenja zvučnog signala. Kada pritisnete taster odgovarajuće boje na daljinskom upravljaču, uređaj će emitovati glasan zvučni signal „bip“ od 80 dB kada su predmeti u blizini. Prijemnik ima nežno LED svetlo koje pomaže u pronalaženju predmeta u mraku. Moći ćete da pronađete izgubljenu robu, gde god da se nalazi. Radio-frekvencija može lako da prodre kroz zidove, jastuke i vrata kako bi pronašla izgubljenu stvar do 30 metara.

Životni vek baterije je od šest do 12 meseci s lako zamenljivom CR2032 baterijom. Lokator ključa je sa ugrađenim efikasnim čipom za drajver zvuka i jačina zvuka je nadograđena. Ovaj uređaj može da se pronađe na sajtu Amazon-a za 40 dolara, međutim trenutno nije dostupan.

