Glasine o iPhone 17 Slim  

Apple-ovi inženjeri se bore oko toga gde da stave SIM karticu, bateriju i termalne materijale u iPhone 17 „Slim“, o kome se pričalo, navodi The Information. Iako američki iPhone-i nemaju SIM kartice već nekoliko godina, u Kini su obavezni da ih imaju, što predstavlja nezgodnu, ali neophodnu prepreku za prevazilaženje.

Jedna kamera 17 Slim-a, smeštena u sredini, navodno će biti okružena pravougaonom izbočinom koja je napravljena od aluminijuma umesto stakla. Takođe se kaže da će iPhone Plus napustiti liniju, nešto o čemu se pričalo uz šaputanje o ovom novom telefonu.

Druge glasine oko 17 Slim (ili Air, ili kako god da ga Apple zove) uključuju da će imati 6,6-inčni (ili 6,55-inčni) ekran i aluminijumski okvir. Mogao bi da dobije bateriju sa većom količinom energije, koja će mu biti potrebna ako je debljine ispod 6 mm, kako piše The Information. To je tanji od 6,9 mm iPhone 6, Apple-ovog šampiona u mršavosti svih vremena – razlika koja je poznata po određenim… strukturalnim kompromisima. A sve bi to moglo da košta; glasine su odredile njegovu cenu negde severno od Pro Max-a od 1.200 dolara.

