Google pretragom do Internet arhive 

Google pretraga sada dodaje veze do arhiviranih veb lokacija u Wayback Machine Internet arhive. To je pomalo dobra vest za sve koji žale zbog nestanka linka keširanih stranica iz Google-ovih rezultata.

Internet arhiv sadrži milijarde arhiviranih veb stranica, kao što napominje u svom blog postu o promeni. Wayback Machine je veoma korisna alatka za gledanje starijih verzija veb lokacija da biste videli šta se možda promenilo u poređenju sa prethodnim verzijama, koje, u nekim slučajevima, mogu da sežu decenijama unazad.

Veza za Google pretragu Danny Sullivan napisao je u februaru da se nada da će linkove Internet arhive uneti u rezultate pretrage nakon što je kompanija zastarela keširane rezultate. Sa ovom objavom na blogu, čini se da je sada ostvario svoju želju. Google je takođe potvrdio promenu na 9to5Google.

Do rezultata možete doći klikom na tri tačke pored određene veze u rezultatima, a zatim kliknite na „Više o ovoj stranici“ da biste došli do veze do stranice Wayback Machine, stoji u postu. Testirao sam ovo i nisam našao nikakve veze do digitalnog zaostatka Internet arhive. Iako se promena očigledno primenjuje danas, često je potrebno neko vreme pre nego što se Google promene prikažu za sve.

