The Wayback Machine i Cloudflare se udružuju u cilju arhiviranja sajtova

Poznati projekat The Wayback Machine, kompanije Internet Archive, omogućava korisnicima da pogledaju kako je neki sajt izgledao u nekom prethodnom trenutku u vremenu. Internet Archive prikuplja i arhivira URL-ove na nekoliko različitih načina, među kojima su „skeniranje“ miliona sajtova, ali i putem „donacije“ pojedinačnih korisnika koji su prilagali sadržaje sopstvenih sajtova. Sada će im na raspolaganju biti još jedan značajan izvor informacija – Cloudflare.

Naime, Internet Archive će dobiti pristup web sajtovima koji koriste Cloudflare Always Online servis. To je servis koji kreira snepšotove web stranica korisnika servisa kojima se automatski pristupa u slučaju da osnovni sajt nije dostupan. Partnerstvo između ove dve kompanije obezbediće automatsko arhiviranje na The Wayback Machine svakog URL-a koji korisnik unese u Always Online servis.

Trenutno The Wayback Machine sadrži više od 468 milijardi web stranica, a svakodnevno se arhivira oko milijarda stranica. Nije poznato koliko novih URL-ova će doneti Cloudflare, ali je sigurno da će to biti značajan doprinos ovom korisnom servisu.

Izvor: Engadget

