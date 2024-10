Hoće li ljudi 2025. godine stići do Meseca?

Lansiranje misije Artemis II bilo je najavljeno za 25. septembar 2025. godine, ali se već neko vreme sumnja u to da će se to stvarno i dogoditi. Put do Meseca je dakle pod znakom pitanja.

Početak Artemis II misije prvobitno je bio zakazan za novembar 2024. godine, a odlaganje je došlo nakon propasti prve komercijalne misije koja je trebalo da transportuje prve tovare materijala do Meseca. Lansiranje je potom pomereno za septembar 2025. godine, ali je i ta datum sada pod znakom pitanja. Kao glavni razlog se navodi oštećenje toplotnog štita na Orion kapsuli koja je pre dve godine bila deo misije Artemis I.

Ispostavilo se da kvar na kapsuli nije jedini problem, budući da su ustanovljeni i problemi koji su u vezi s platformom za lansiranje. Ni tu nije kraj – NASA se suočava s problemima u rasporedu u mnogim delovima Artemis II misije, pa se odlaganja očekuju iako još uvek nisu najavljena. Jedan od ozbiljnijih je odstupanje od rasporeda u konstrukciji sistema za evakuaciju astronauta ukoliko nešto krene po zlu tokom lansiranja.

NASA i dalje planira da pošalje četiri astronauta u orbitu oko Meseca, ali su odlaganja izgleda neophodna zbog tehničkih problema. Da se podsetimo : Program Artemis zvanično je objavljena 2017. kao deo planova američke svemirske agencije da uspostavi trajno prisustvo na Mesecu i tamo naučena saznanja primeni u budućim misijama na Mars. Prvi let bez posade do Meseca – Artemis 1 – izveden je 2022. godine, posle nekoliko odlaganja. Artemis 2, koji uključuje posadu koja ne sleće na površinu, odložen je prvo za septembar 2025, ali je izvesno da će doći do dodatnih odlaganja. Artemis 3, kojim će prva žena i prva nebela osoba kročiti na Mesečevo tlo na južnom polu Meseca, planirana je za septembar 2026, ali je i to sada neizvesno.

NASA želi da izgradi i lunarnu svemirsku stanicu pod nazivom Gateway, gde će svemirske letelice sletati tokom kasnijih misija. Kompanija SpaceX dobila je ugovor za sistem sletanja za Artemis 3 zasnovan na verziji njenog prototipa rakete Starship, koji je još daleko od spremnog, pošto su oba njena orbitalna testa završila eksplozijama. Mesec će morati još malo da sačeka.

