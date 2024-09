iPhone 16: Zamena baterije nešto skuplja nego pre

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Max imaju istu početnu cenu kao prethodni modeli, ali jedna stvar pravi razliku – zamena baterije je kod njih malo skuplja.

Prema podacima koji mogu da se pronađu na zvaničnoj Apple servis stranici, zamena baterije kod iPhone 16 Pro i 16 Pro Max košta čak 119 dolara. Ista vrsta servisa za iPhone 16 i 16 Plus iznosi 99 dolara, što je cena zamene baterije za iPhone 15 i iPhone 15 Pro. Iako 20 dolara nikome neće promeniti život, razlika je ozbiljna, posebno ako se ima u vidu da će potrebu za ovom uslugom imati veliki broj vlasnika novih iPhone modela.

Ova cena se naravno odnosi na telefone bez garancije – ako je iPhone još uvek pod garancijom i baterija otkaže, zamena stiže besplatno. To važi za one koji imaju AppleCare+, a za zamenu su kvalifikovane one baterije koje ne mogu da se napune iznad 80% kapaciteta.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet