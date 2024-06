Kako je jedna banana osvojila Steam

Banana je voće, banana je žuta i zakrivljena. Banana je i besplatna igra na platformi Steam – četvrta je na listi najpopularnijih, ispred Apex Legends, Naraka Bladepoint, Rust i GTA V, a uskoro bi mogla da prestigne i PUBG.

Svi se pitaju kako to da je jedna clicker igra postala viralna na platformi kao što je Steam. Na hiljade ljudi igra igru u kojoj se klikće na banane. Voćke se razlikuju, a do sada je najvrednija bila zlatna banana koju je vlasnik prodao za više od hiljadu dolara. Igrač dakle samo klikće na banane, a brojač ih prebrojava. I to je sve. S vremena na vreme se pojavi neka retka, neobična, koju može da sačuva.

Prošle nedelje je više od 141.000 igrača kliktalo na banane. Sada se taj broj udvostručio, možda i utrostručio. Onda se utvrdilo da je većina tih igrača „nestvarna“, drugim rečima – radi se o botovima. Zahvaljujući njima se popela skoro na vrh liste najpopularnijih Steam igara, pa je više ljudi saznalo za nju. Što je postajala vidljivija, to je rastao broj pravih igrača.

Igrači dakle od igre mogu i da zarađuju, jer banane koje sačuvaju mogu da stave na prodaju u okviru Steam prodavnice. Većina plodova košta manje od centa, ali i to je nešto, jer igrač za tu sumu ne mora da uradi ništa, osim da klikne na bananu. Ljudi vole da sakupljaju stvari, čak i virtuelne banane. To je jedino objašnjenje zašto ih neko kupuje.

Na forumima se već raspravlja o tome da li je ova igra neka prevara, možda Ponzijeva šema? Mnogi se pitaju da li je u njoj nešto što još uvek ne vide? Ostaje nam da vidimo.

