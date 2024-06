Kako prikazati trendove u Excel grafikonima?

Za izračunavanje i prikaz trenda u Excel grafikonima koristi se linija trenda (Trendline). Nju možete da dodate u grafikon kao jedan od njegovih elemenata, izborom iz menija Add Chart Element. Ovo se može postići i iz menija u gornjem desnom uglu grafikona. Takođe, liniju trenda možete da dodate nakon što selektujete seriju, te izborom opcije Add Trendline iz njenog kontekstnog menija. Ovde posao tek počinje!

Nakon što ste dodali liniju trenda poželjno je da promenite njen izgled izborom nekoliko opcija za formatiranje. Npr. možete izabrati da bude prikazana crvenom bojom i isprekidanim linijama. To se postiže otvaranjem kontekstnog menija te izborom opcija za formatiranje iz Outline menija. U kontekstnom meniju nalazi se i opcija Format Trendline. Ona služi za izbor optimalne matematičke funkcije za prikaz linije trenda, te za još neka podešavanja.

Kada otvorite meni Format Trendline videćete da on nudi da kreirate liniju trenda uz pomoć eksponencijalne, linearne, logaritamske, polinomske i kvadratne funkcije ili da primenite metodu pokretnog proseka. Koja je funkcija optimalna? To možete da saznate kada izračunate koeficijent determinacije (R2). Za njegovo izračunavanje i prikaz treba selektovati polje Display R-squared value on chart. Nakon toga, ovaj koeficijent će se pojaviti u grafikonu.

R2 treba da teži broju 1. Probajte da izaberete različite funkcije za izračunavanje i prikaz linije trenda pa gledajte kod koje će ovaj koeficijent biti najbliži jedinici. Ako nijedna funkcija ne daje odgovarajuću vrednost R2, izaberite polinom i povećavajte mu red dok ne dođete do jedinice.

Opcija Display Equation on chart će prikazati na grafikonu matematičku jednačinu za izračunavanje i prikaz linije trenda. Opcija Set Intercept omogućava da definišemo na kojoj tački linija trenda seče y osu. Primenom ove opcije uglavnom smanjujemo njenu verodostojnost, ali činimo prikaz linije trenda mogućim. Postoje specifični slučajevi kada je neophodno da utičemo na to gde linija trenda seče y osu.

Na posletku, u zavisnosti od podataka, moguće je prikazati prognozu „unapred“ ili „unatrag“. Ako npr. izaberete Forward i unesete 3 perioda na grafikonu ćete, uz pomoć linije trenda, prikazati projekciju prodaje u naredna tri kvartala. Imajte u vidu da Excel ovde često može da pogreši ako nemate dovoljno podataka.

