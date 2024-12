Kanadske novinske kompanije tuže OpenAI 

Grupa kanadskih novinskih i medijskih kompanija podnela je u petak tužbu protiv OpenAI, navodeći da je proizvođač ChatGPT-a prekršio njihova autorska prava i nepravedno se obogatio na njihov račun.

Kompanije koje stoje iza tužbe uključuju Toronto Star, Kanadsku radiodifuznu korporaciju, Globe i Mail i druge koje žele da dobiju novčanu odštetu i zabrane OpenAI da dalje koristi njihov rad.

Novinske kompanije su saopštile da je OpenAI koristio sadržaj preuzet sa njihovih veb lokacija da obuči velike jezičke modele koji pokreću ChatGPT — sadržaj koji je „proizvod ogromnog vremena, truda i troškova u ime medijskih kompanija i njihovih novinara, urednika, i osoblje.”

Kompanije su u svojoj tužbi napisale da je „umesto da traži da informacije dobije legalno, OpenAI je odlučio da drsko prisvoji dragocenu intelektualnu svojinu Nevs Media Companies i pretvori je za sopstvenu upotrebu, uključujući komercijalnu upotrebu, bez saglasnosti ili razmatranja“.

OpenAI se takođe suočava sa tužbama za autorska prava od The New York Times-a, New York Daily News-a, kreatora YouTube-a i autora uključujući komičarku Sarah Silverman.

Dok je OpenAI potpisao ugovore o licenciranju sa izdavačima kao što su The Associated Press, Axel Springer i Le Monde, kompanije koje stoje iza nove tužbe su rekle da „nikada nisu primile od OpenAI bilo kakav oblik naknade, uključujući plaćanje, u zamenu za korišćenje njihovog rada.”

Portparol OpenAI je u izjavi rekao da ChatGPT koriste „stotine miliona ljudi širom sveta… da poboljšaju svoj svakodnevni život, inspirišu kreativnost i rešavaju teške probleme“, i da su njegovi modeli „obučeni na javno dostupnim podacima, zasnovani na u poštenoj upotrebi i srodnim međunarodnim principima autorskih prava koji su fer za kreatore i podržavaju inovacije.”

„Blisko sarađujemo sa izdavačima vesti, uključujući prikaz, atribuciju i veze do njihovog sadržaja u pretrazi ChatGPT-a, i nudimo im jednostavne načine da odustanu ako to žele“, rekao je portparol.

Ova nova tužba dolazi ubrzo nakon što je Centar za digitalno novinarstvo Univerziteta Kolumbija objavio studiju koja je otkrila da „nijedan izdavač — bez obzira na stepen povezanosti sa OpenAI — nije pošteđen netačnih prikaza svog sadržaja u ChatGPT-u“.

Izvor: techcrunch.com

