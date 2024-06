Komentar: Stigao je 4o

Koje nam je super promene doneo besplatni ChatGPT-4o? Bez obzira na to da li ste pisac u potrazi za kreativnim idejama, programer kome je potrebna pomoć s kodiranjem ili jednostavno neko ko voli zanimljive razgovore, ChatGPT-4o sada nudi naprednije i sofisticiranije alate koji vam mogu pomoći ili vas zabaviti.

Osim naprednije komunikacije na svim poljima, nova besplatna verzija ChatGPT-ja donosi nam neke novitete koji će sigurno još više da nam pomognu u životu i radu.

Upload dokumenata – ova opcija omogućava vam da dobijete sažetak nekog opširnog dokumenta ili da prosto AI-ju date neku pozadinu priče koju želite da razradi.

Upload fotografija – sada svi imaju mogućnost da zakače fotografiju i postave upit koji je vezan uz nju. Primera radi, možete da slikate neki zadatak koji ChatGPT treba da reši. Možete da slikate biljku i da ga pitate kako se najbolje brinuti o njoj. Postoji stvarno puno mogućnosti.

Više podataka na okupu

Svežija pretraga i navođenje izvora – za razliku od prethodne verzije, sada možete da dobijete podatke koje je ChatGPT „naučio“ ove godine, uz navođenje izvora s kojih je to pokupio, što je posebno važno za novinare i one koji prave online sadržaj.

Upload tabela i njihova analiza – znamo svi koliko proces analize podataka može da bude naporan. Zato sada imate mogućnost da upload-ujete tabelu kako bi vam AI sumirao neke stvari i napisao izveštaj.

Besplatna verzija ChatGPT 4o dozvoljava samo četiri upita, nakon čega se vraća na ChatGPT 3.5. Nakon tri sata dobijate naredna četiri upita, i tako dok ne platite za Plus

Glasovna komunikacija – u okviru OpenAI aplikacije imate mogućnost da uključite glasovnu komunikaciju sa ChatGPT-jem, pitate ga bilo šta i on će vam odgovoriti. Trenutno ne razume srpski jezik, ali su od srodnih jezika dostupni bosanski i hrvatski. Lista jezika je duga, pa možete da vežbate priču sa „strancem“. Moram priznati da me je iznenadio jer mi je bio uključen dok sam pričala mlađem detetu da ode u drugu sobu i igra se dok završim tekst, pa ću da ga odvedem na spavanje. Odjednom je ChatGPT počeo da mi govori na hrvatskom jeziku o tome kako se njemu očigledno spava i da mi daje predloge kako da mu pomognem da se uspava. I to nije onaj Google Translate jezik koji kaže ’ulika’ umesto ’ulica’, već stvarno čist i jasan, kao da razgovarate sa stvarnom osobom.

Pristup drugim GPT-jevima – u okviru mobilne aplikacije možete da pristupite i drugim GPT-jevima koje su korisnici napravili, dok u Plus verziji, ako plaćate $20 mesečno, možete da kreirate i svoj GPT.

Ako želite Plus…

ChatGPT 4o je doneo zanimljive stvari i predstavlja neku vrstu dalje „demokratizacije“ AI-ja. Nažalost, besplatna verzija dozvoljava vam samo četiri upita, nakon čega se vraća na ChatGPT 3.5, ali nakon

tri sata možete ponovo da pristupite ChatGPT-ju 4o. Možda ipak da platite?

Igranje s robotima je upravo dobilo jednu potpuno kul dimenziju koju smo do skora mogli samo da gledamo u filmovima

Ove promene sigurno će unaprediti našu interakciju s veštačkom inteligencijom koja će nam biti nezamenljiv partner u kreativnosti, radu, kućnim poslovima, pa i zabavi. Na nama je da naučimo AI jezik, odnosno razumemo kako je najbolje pisati upite tako da od AI-a dobijemo što kvalitetnije odgovore. Igranje s robotima je upravo dobilo jednu potpuno kul dimenziju koju smo do skora mogli samo da gledamo u filmovima.

Podelite s prijateljima

Tweet