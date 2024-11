Konvereks: Modularno rešenje za napajanje data centra

Predstavljamo vam novi model uređaja za besprekidno napajanje (UPS) kompanije APC by Schneider Electric – Easy Modular, kao i izvedeno rešenje napajanja jednog od najvećih data centara u Srbiji baš ovim modelom.

Projekat je obuhvatao zamenu osam starih trofaznih UPS uređaja novim i izveden je po principu „ključ u ruke“. Pregledom projekta, lokacije i postojeće instalacije, ponuđeno je rešenje koje u potpunosti odgovara korisniku, a to su trofazni modularni UPS uređaji Easy Modular snage 200 kW, proširivi do 250 kW, proizvođača APC by Schneider Electric, koji rade u paralelnom radu, sa olovnim baterijama, proizvođača FIAMM.

Fleksibilni UPS

Easy Modular UPS pojavio se na našem tržištu ove godine i ono što ga izdvaja od ostalih modela je

Modularna infrastruktura – omogućava lakšu instalaciju, brži i sigurniji servis i kraće vreme popravke. Moduli su fabrički testirani, životni vek im je 10 godina i mogu se skladištiti na kritičnim lokacijama. Modularnost obezbeđuje internu redundantnost – kada je jedan modul u kvaru ili prestane s radom, uređaj bez ikakvog prekida nastavlja s radom. Budući da stalno rastu potrebe za većim kapacitetima rek-ormana, a tek će rasti zbog ekspanzije veštačke inteligencije (AI), modularni modeli UPS uređaja su zgodni, jer im se snaga lako povećava dodavanjem dodatnih modula.

– omogućavaju da se dodaju, servisiraju ili menjaju moduli u UPS uređaju, dok UPS radi u online režimu bez gašenja ili rizika za potrošače. Kompaktan dizajn – dimenzije novih modularnih uređaja su mnogo manje nego ranije. Dimenzije uređaja su 600 x 850 mm, što ostavlja dodatnog prostora za drugu opremu u data centru.

– dimenzije novih modularnih uređaja su mnogo manje nego ranije. Dimenzije uređaja su 600 x 850 mm, što ostavlja dodatnog prostora za drugu opremu u data centru. Efikasnost je povećana na 96,1 odsto i postiže se pri opterećenjima dosta manjim od nominalne snage uređaja.

je povećana na 96,1 odsto i postiže se pri opterećenjima dosta manjim od nominalne snage uređaja. Softversko praćenje rada uređaja bilo gde i bilo kada – preko aplikacije EcoStruxure IT. Na osnovu prikupljenih informacija o parametrima sredine u kojoj se nalazi UPS (temperatura, vlažnost vazduha i sl.), statusu uređaja (da li je u normalnom radu ili pod alarmom), starosti samog uređaja, kao i njegovih komponenti, vrši se opšta ocena stanja UPS uređaja. Na osnovu toga, korisnik može da planira servis uređaja, zamenu komponenti, poboljšanje parametara okruženja ili zamenu novim uređajem.

Potrebe korisnika su na prvom mestu

Potrebe korisnika za autonomijom, odnosno napajanjem iz UPS uređaja u slučaju nestanka struje, bile su 30 minuta, što je obezbeđeno dodavanjem baterijskih kabineta s baterijama proizvođača FIAMM FLB serije. Baterije su olovne i hermetički zatvorene (bez održavanja) u AGM tehnologiji, dizajnirane da pruže najviši nivo performansi i pogodne su za dublja pražnjenja, zato su idealne za rad sa UPS uređajima. Životni vek baterija po Eurobat standardu je 10-12 godina. Na kraju životnog veka 99 odsto baterije se može reciklirati, što je veoma značajno sa aspekta zaštite životne sredine.

Pošto postoji puno različitih opcija za rešenje besprekidnog napajanja data centra, osetljive opreme ili celokupnog objekta, da biste odabrali opremu koja u potpunosti odgovara vašim potrebama, najbolje je da nas kontakti­rate.

