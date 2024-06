Lego objavio prvi ikada Zelda set kockica

Fanovi Zelde su godinama sa zavišću gledali na sve te slatke Lego setove povezane sa igrama, pitajući se kada će doći njihov red. Pa, čekanje je gotovo. Lego i Nintendo su upravo najavili zvanični set igračaka zasnovan na igri The Legend of Zelda, i to je pravi spektakl.

The Great Deku Tree set

Set Great Deku Tree sadrži 2.500 delova čistog Hyruleanskog uživanja. Zapravo su to dva seta u jednom. Ako ga gradite na jedan način, dobijate Great Deku Tree kakav se vidi u Kokiri Forest-u u početnom poglavlju ikonične igre The Legend of Zelda: The Ocarina of Time. Ako izaberete drugu verziju, dobijate staro i obraslo drvo iz podjednako ikonične, ali novije igre Breath of the Wild.

Svaka verzija nudi jedinstvene mogućnosti igre. Set Ocarina of Time uključuje deo inspirisan prvim tamnicama igre, kao i repliku Linkove kuće u Kokiri Village-u. Verzija Breath of the Wild uključuje mnogo skrivenih Koroks-a, koji, nažalost, ne povećavaju vaš stvarni inventar. Takođe sadrži Master Sword zakopan u svom postolju i još mnogo toga. Set dolazi sa mnoštvom likova i dodataka iz franšize, uključujući Skulltula koju možete sklopiti, Zelde, Linka, Deku Shield i Sheikah Slate, među ostalima. Cela stvar izgleda prilično predivno.

Set Lego Legend of Zelda Great Deku Tree je već dostupan za prednaručivanje po ceni od 300 dolara, a zvaničan datum izlaska je 1. septembar. Nintendo i Lego su takođe nedavno udružili snage za Mario i Animal Crossing setove.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet