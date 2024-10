Linkovi za navigaciju u Excel izveštajima

Excel dokument se često sastoji iz većeg broja radnih listova. Neki od njih služe za unos podataka, u drugima prikazujemo izveštaje o poslovanju, a poneki se koriste kao izveštajne table (dashboards). Prelazak sa jednog radnog lista na drugi postižemo klikom na karticu pri dnu prozora koji sadrži njihovo ime, ali ovo je moguće postići na puno lepši i kreativniji način- upotrebom linkova!

Nakon što dodate grafički objekat (Shape) u radni list možete mu dodeliti link koji će voditi ka zadatoj lokaciji. Selektujte objekat, a zatim u Insert ribonu pokrenite opciju Link. Nakon ove akcije otvoriće se dijalog prozor Insert Hyperlink koji sadrži nekoliko opcija za dodeljivanje linkova izabranom objektu.

Link najpre može voditi ka dokumentu ili postojećoj veb stranici (Existing File or Web Page). Na ovaj način možete npr. da omogućite da, klikom na objekat, korisnik poseti zadatu veb stranicu. Ako u polje Address upišete link:

https://excelk.com

klikom na ovakav link posetićete sajt „Excel kuhinjica“.

Izborom opcije E-Mail Address možete podesiti da, klikom na link, otvarate program za slanje elektronske pošte ka izabranoj adresi, sa naznačenom temom za slanje.

Opcija Create New Document omogućava da, klikom na link, kreirate novi dokument zadatog imena. Na kraju, opcija Place in This Document, omogućava navigaciju ka pozicijama u tekućem dokumentu, najčešće različitim radnim listovima. U ovom tekstu će najviše biti reč o baš ovoj opciji, jer ona omogućava laku navigaciju u okviru Excel dokumenta.

Zamislite sledeći scenario: kreirali smo tri radna lista, sa nazivima 2020, 2021 i 2022, a u njima se respektivno nalaze podaci o prodaji u svakoj od navedenih godina. Potrebno je napraviti meni za laku navigaciju između ovih stranica.

Izaberite prvi radni list, te ovde dodajte tri grafička objekta. Poravnajte ih i grupišite…

Dodelimo svakom objektu različitu boju, a u prvom ćemo boju teksta da promenimo u crnu. To će biti oznaka stranice (radnog lista) gde se trenutno nalazimo, na sličan način kao prilikom navigacije na veb stranicama.

Selektujte prvi grafički objekat. Otiđite u Insert ribon, te pokrenite opciju Link. U diijalog prozoru izaberite opciju Place in This Document, te naznačite da link vodi ka ćeliji A3 u radnom listu 2020.

Ponovite ovu akciju za svaki od preostalih objekata. Upravo ste kreirali meni za navigaciju!

Kopirajte grupu objekata i zalepite je u zaglavlje svakog od tri radna lista. Obavezno, na svakom od njih, označite crnom bojom tekst u objektu u zavisnosti od toga da li je to radni list u kome se trenutno nalazite.

Kao što vidite, navigacija podseća na one koje možete pronaći na Internet stranicama, a vaš Excel dokument je puno dinamičniji i lakše se krećete kroz izveštaje.

