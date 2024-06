Microsoft potvrdio gašenje svog podvodnog data centra

Microsoft je odlučio da zvanično završi svoj eksperiment, Project Natik, koji se odnosi na podvodni data centar. Iako je projekt bio uspešan proof-of-concept po Microsoft standardima, kompanija je još 2020. godine zaustavila testiranje svog podvodnog prototipa, a sada se on może smatrati oficijelno završenim.

Šefica Microsoft Cloud Operations + Innovation (CO+I) divizije, Noelle Walsh, navela je da je Project Natick bio potpuno uspešan. Zahvaljujući njemu, mnogo je naučeno o operacijama ispod nivoa mora, vibracijama i njihovom uticaju na servere.

Project Natick je bio Microsoft-ov pokušaj da se smanje masivni troškovi hlađenja data centara. Serveri koji se nalaze u standardnim data centrima zahtevaju velike i napredne sisteme za hlađenje, kako bi se izbeglo pregrevanje servera. To nije samo skupo, već donosi i veliki negativan uticaj na klimu. Project Natick je pokazao benefite hladne vode koja teče oko podvodnog data centra ispunjenog azotom. Pošto je azot manje reaktivan od kiseonika, Microsoft je smatrao da on će on produžiti pouzdanost eksperimentalne kapsule.

I bio je u pravu. Kada je 2018. Godine kapsula spuštena pored obale u Škotskoj, u njoj je bilo smešteno 855 servera. Eksperiment je trajao nešto više od dve godine, a za to vreme se pokvarilo samo šest servera. U istom periodu, pokvarilo se osam od 135 kontrolnih servera ostavljenih na suvom. To je gubitak od 0.7 procenata ispod mora, u poređenju sa 5.9 procenata gubitaka na zemlji.

Izvor: ExtremeTech

