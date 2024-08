Modern Warfare III stiže na Xbox Game Pass

Microsoft je pretrpeo mnogo kritika zbog povećanja cena za Xbox Game Pass i opšte slabije ponude igara. Kako bi to nadoknadio, prvi put nudi igru Call of Duty na svojoj virtuelnoj platformi. Nažalost, reč je o igri Call of Duty: Modern Warfare III, jednoj od najniže ocenjenih u seriji.

Kritike i ponuda za Xbox Game Pass

Nazvati recenzije za Modern Warfare III “mešovitim” bilo bi velikodušno. Simon Cardy iz IGN-a rekao je da je kampanja za jednog igrača “površna,” “dosadna” i najgora kampanja za jednog igrača u Call of Duty seriji koju je igrao. Derek Johnson iz Jump Dash Roll-a napisao je da je glavna kampanja “zaista nije vredna igranja,” a njen Zombies mod “nije toliko užasno loš kao single-player, ali to ne znači da je išta nalik nečemu zabavnom.”

Modern Warfare III neće biti jedina Call of Duty igra dostupna pretplatnicima Xbox Game Pass-a. Xbox Game Pass će omogućiti pristup igri Call of Duty: Black Ops 6 od prvog dana u oktobru. Naravno, ne znamo koliko će igra biti dobra, ali se pretpostavlja da će dobiti malo više pozitivnih kritika u poređenju sa Modern Warfare III.

Izvor: Engadget

