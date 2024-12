Najavljen božićni štrajk na aerodromu u Edinburgu

Vozači cisterni na aerodromu u Edinburgu najavili su štrajk tokom prazničnog perioda.

Sindikat naveo je da će osoblje North Air prestati sa radom tokom Božića i Nove godine nakon što je odbijen njihov zahtev za povećanje plate od 4,5%.

North Air pruža usluge dopunjavanja goriva za domaće i međunarodne avio kompanije na najvećem aerodromu u Škotskoj.

Unija je odbila da ponovo uđe u pregovore i upozorila da bi letovi mogli da budu poremećeni zbog planiranog prekida rada, koji treba da počne 18. decembra.

North Air je jedina kompanija za snabdevanje gorivom za neke duge letove koji uključuju let do Njujorka i do Dubaija. Takođe i drugi kraći letovi mogu da budu pogođeni ovom odlukom.

Unija je ukazala da kompanija mora da da bolju ponudu plata zbog sve veće inflacije tokom godina.

Izvor: bbc.com

