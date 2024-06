Najbolje aplikacije za hvatanje beleški: Notion

Odavno smo zatrpani informacijama, pa je skoro nemoguće da se zapamti sve ono što bi kasnije moglo da bude korisno. Stvari su se nekada zapisivale na papir, ali je to vreme prošlo. Danas tražimo efikasne programe i aplikacije koje mogu da nam pomognu u čuvanju i organizovanju važnih informacija.

Ako bismo aplikaciju Notion pokušali da opišemo jednom rečju, ta reč bi bila „ambiciozna“. Korisnik iskustvo može da započne na više različitih načina – da otvori tabelu, kalendar, listu, templejt koji je sam napravio ili praznu stranu. Može da napravi neograničen broj strana, da ono što zabeleži deli na aplikacijama kao što su Slack i GitHub, ili sa do 10 drugih korisnika. I sve to potpuno besplatno. Za većinu je ova verzija dovoljna, a premijum verzija (10 dolara mesečno ili 96 dolara godišnje) nudi jedino veći prostor za upload (za besplatnu varijantu je to 5MB).

Aplikacija Notion je dakle na spisku korisnih, a besplatna verzija je sasvim dovoljna. Prava stvar za bezbrižno beleženje stvari.

Izvor: The Verge

