Najnovije ažuriranje Zoom-a je naravno AI asistent

Kompanija takođe počinje da nudi funkcije specifične za različite industrije.

Zoomtopia 2024

Nije iznenađujuće što je ažuriranje funkcija Zoomtopia 2024 fokusirano na aktivno uključivanje AI tehnologije u svoju platformu, posebno za Zoom Workplace i Zoom Business Services. Mnogo je toga o čemu bi moglo da se razgovara. Ipak fokus je Zoom AI Companion 2.0 za Zoom Workplace. To je najveća vest koju kompanija najavljuje.

AI Companion 2.0 obećava da će biti stalno prisutan u prozoru Zoom Workplace-a i da će čak pamtiti prethodne razgovore i davati reference za izjave koje su korisnici dali. Pošto je povezan sa internetom, može da radi sa spoljnim aplikacijama poput Gmail-a, Google kalendara i Microsoft Office-a. Druge funkcije uključuju rezimiranje dokumenata, lanaca e-pošte i generisanje nacrta sadržaja.

AI Companion je asistent dizajniran da pomogne radnicima da pronađu važne tačke u porukama, pišu beleške, kreiraju sažetke nakon poziva i pomognu u sastavljanju e-poruka. Takođe može generisati sadržaj poput biografija govornika, opisa događaja i poruka.

Ako do sada niste čuli za to, Zoom Workplace je plaćeni plan osmišljen za kompanije koje imaju mnogo zaposlenih koji rade na daljinu. Plan ima funkcije koje su kreirane da poboljšaju saradnju i komunikaciju. Pored organizovanja sastanaka, Zoom Workplace omogućava timovima da planiraju događaje, pišu na virtuelnim tablama i čak šalju isečke sastanaka kako bi svi članovi bili u toku. Takođe ima funkcije koje direktno konkurišu Google-u, poput pošte, kalendara i dokumenata. Ukratko, to je Zoom za timove koji rade na daljinu i u hibridnom okruženju.

AI Companion 2.0

AI Companion 2.0 još uvek nije spreman za puštanje, ali bi trebalo da bude dostupan za preuzimanje sledećeg meseca besplatno ako imate plaćen Zoom Workplace nalog. Neće biti dostupan u svim regionima ili industrijama. Zoom nije bio precizniji u vezi sa tim gde će tačno moći da se koristi.

Ako standardni set funkcija AI Companion-a nije dovoljan, tu je Zoom AI Studio, koji omogućava korisnicima da prilagode asistenta po svojoj meri. Na primer, možete naučiti AI jedinstvenom vokabularu i žargonu vaše kompanije. Takođe može koristiti resurse ljudskih resursa ili dokumentaciju kompanije kako bi pružao odgovore. Dodatak za prilagođeni AI Companion košta 12 dolara po korisniku mesečno, a biće dostupan u prvoj polovini 2025. godine. Neke funkcije će biti dostupne za pregled u narednih nekoliko meseci.

Iako AI Companion radi za online sastanke, takođe može slušati sastanke uživo. Na osnovu dostupnih podataka iz kancelarije, može pružiti sažetke sastanaka i čak preporučiti određene dane kada zaposleni treba da dođu u kancelariju.

Pored mnogih novih AI funkcija, Zoom se širi i nudi funkcije specifične za određene industrije. Do sada postoje Zoom Workplace za, zdravstvo, lekare i obrazovanje. Zoom Workplace za obrazovanje koristi AI za sažetke predavanja, beleške generisane uživo, personalizovane povratne informacije i još mnogo toga. Zoom Workplace za lekare i zdravstvo imaće specijalizovane funkcije koje će koristiti radnicima u tim sektorima.

Zainteresovani za ove Zoom novine mogu pratiti Zoomtopia 2024 danas ako su u SAD-u. Zatim još više informacija će biti kanije prilagođeno azijsko-pacifičkim, bliskoistočnim i japanskim vremenskim zonama.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet