Nove tehnologije rasvetlile tajnu o lavovima-ljudožderima

Nove tehnologije omogućavaju pomak u razrešavanju nekih starih misterija, pa je na red došla i priča o dva lava ljudoždera koji su 1898. godine harali regijom Tsavo u Keniji. Tim naučnika je konačno otkrio koji im je plen bio omiljen, a zahvaljujući pomacima u analizi DNK materijala.

Lavovi su tokom dva meseca 1898. godine lutali pomenutom regijom, pa se još tada pričalo da su usmrtili mnogo radnika koji su radili na izgradnji železničke pruge Kenija-Uganda. Analizom dlaka koje su pronađene između zuba lavova ljudoždera je sada utvrđeno da su se na njihovom redovnom meniju nalazila i ljudska bića, a naučni rad kojim je to potvrđeno je objavljen u naučnom magazinu Current Biology.

Ubrzo po dolasku u oblast u kojoj se gradio železnički most preko reke Tsavo radnici su počeli da nestaju. Lavovi su počeli da tamane zaposlene svakog dana, a konačno ih je likvidirao pukovnik John Henry Patterson koji je bio zadužen za nadgledanje projekta. Preparirane životinje su ostale u njegovoj kući narednih 25 godina, a 1924. su poslate u Prirodnjački muzej u Čikagu.

Ne zna se koliko su tačno ljudi lavovi usmrtili (pretpostavlja se između 28 i 100), a priča je inspirisala i (ne baš sjajan) film The Ghost and the Darkness iz 1996. godine. Raspravlja se i o razlogu zbog kojeg su počeli da love ljude, a kao najverovatniji se navodi epidemija koja je 1898. godine desetkovala životinje koje lavovi obično love, pa su morali da se okrenu alternativnim izvorima hrane. Drugi mogući razlog je što je jedan od lavova imao inficiran zub, zbog čega nisu mogli da savladaju jači plen – 2017. godine je utvrđeno da je očnjak jednog od lavova zaista bio u lošem stanju.

U okviru najnovijeg istraživanja analiziran je DNK materijal iz dlaka koje su pronađene u čeljustima ljudoždera. Iako je materijal poprilično kontaminiran, napredne metode su omogućile da se utvrdi šta se sve nalazilo na meniju zveri koje su uterivale strah u kosti – pored ljudi jeli su i gnuove, žirafe, oriks antilope, močvarne antilope i zebre, a naučnici će daljim istraživanjem pokušati da otkriju kako se njihova ishrana menjala dok su starili.

