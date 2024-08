Novi AI prijatelj podigao prašinu na društvenim mrežama

Ljudi su prema mnogim istraživanjima sve usamljeniji, a neki tvrde da su usamljeni toliko da im ni ljudsko društvo više ne može pomoći. Godinama slušamo o robotima za druženje, virtuelnim asistentima i drugim čudima, a nedavno je pažnju privukla jedna ogrlica koja vlasnicima omogućava da svoje prijatelje nose oko vrata.

U pitanju je novi AI nosivi uređaj koji se zove The Friend (Prijatelj), drugim rečima – chatbot koji boravi u medaljonu. Sa vlasnikom komunicira preko tekstualnih poruka i notifikacija koje šalje na telefon. Napravio ga je dvadesetjednogodišnji Avi Schiffmann koji kaže da je najvažnija opcija to što medaljon ima mikrofon uz pomoć kojeg stalno sluša šta se dešava u okruženju.

The Friend radi uz pomoć Anthropic AI Claude 3.5 velikog jezičkog modela koji može da učestvuje u razgovoru, daje ohrabrujuće odgovore, čak komunicira na način koji može da se protumači kao duhovit, „prijateljski“. Baterija može da potraje oko 15 sati, a za to vreme vlasnik može da pita šta god poželi – dovoljno je da pritisne medaljon.

Schiffmann insistira na tome da se radi o novom tipu AI kompanjona, u šta nije lako poverovati budući da se svakog dana pojavi neka nova spravica. Novi uređaj porede s Tamagotchi-jem, kažu da liči na Air Tag, a chatbot se poredi s Replikom za koju se korisnici vezuju već godinama. Radi se dakle o spoju različitih uređaja i botova, bar tako izgleda na prvi pogled. Stručnjaci kažu da je stalno prisustvo AI prijatelja isto kao kad neko pokuša da utoli glad brzom hranom – možda izgleda kao dobra ideja, ali nije zdravo. Novi trejler za AI ogrlicu tvrdi drugačije.

The Friend dakle ne izgleda kao velika revolucija, ali eksperti ističu jednu drugu stvar u ovoj priči – domen friend.com. Schiffmann je domen za web-sajt pazario za 1,8 miliona dolara, što je 72% od ukupnog budžeta kompanije. Zvuči nerazumno, ali neki tvrde da je to znak da će mladi preduzimač biti uspešan – to što je izabrao pravi domen donelo je besplatni marketing. Sve bi na kraju mnogo više koštalo.

The Friend košta 99 dolara, a ostaje da se vidi hoće li ispuniti obećanja iz trejlera.

