Održan Super Admin Days Vienna 2024

U gradu Beču, Austrija od 11. do 15. Juna 2024. godine održano je treće izdanje Super Admin Days Vienna 2024. Sistem administratori iz Srbije imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim rešenjima kompanija WALLIX , WHALEBONE , PRIMX i VIRTUOZZO. Organizovane su i dve stručne prezentacije na temu trendova u oblasti zaštite Informacionih sistema.

Super Admini sa predavačima

Preovlađujuće teme bile su informaciona bezbednost, cyber pretnje i mere zaštite to jest teme koja su izuzetno aktuelne posebno u kontekstu povećanog broja napada na infrastrukturu i kritične sisteme.

Prvog dana skupa, Arthur Swiacki je predstavio rešenje WALLIX za upravljanje privilegovanim pristupom – Bastion kao i proizvode Remote Success, Identity Access Management , Identity and Access Governance . Posebnu pažnju je privukao deo prezentacije rešenja OT Security, pošto su predstavljene preventivne mere zaštite industrijskih sistema koji su poslednjih godina predmet napad od strane cyber kriminalaca.

Prezentacija Sebestiena Fournila iz kompanije Primx

Adam Wright i Adam Merka objasnili su kako kompanija WHALEBONE sa svojim rešenjem Immunity rešava probleme DNS resolvinga kao i filtriranja saobraćaja u skladu sa propisima. Blokiranje problematičnog saobraćaja postaje sve važnije, uglavnom zbog povećanog broja napada koji dolaze sa zlonamernih domena. Whalebone je ponosan na činjenicu da je Evropska komisija u projektu DNS4EU odabrala Whalebone da zaštiti 100 miliona stanovnika Evropske Unije.

Prezentacija Adama Wrighta iz kompanije Whalebone

Sebastien Fournil iz PRIMX -a predstavio je inovativno rešenje za enkripciju podataka koje, za razliku od drugih, omogućava šifrovanje podataka kroz politike sa vrlo malo utrošenih resursa računara. Proizvodi ZONECENTRAL za datoteke i fascikle, ZED! Za datoteke u tranzitu, CRIHOD za diskove i prenosne računare, ORIZON za skladište u oblaku, ZED!MAIL za e-poštu, ZONEPOINT za MS SharePoint biblioteke, u potpunosti omogućavaju kompanijama da primenjuju usvojene politike klasifikacije i enkripcije dokumenata, štiteći tako osetljive podatke od gubitka, krađe, otkrivanja i špijunaže.

Prezentacija Arthura Swiackog iz kompanije Wallix

Prezentacija kompanije VIRTUOZZO je obuhvatila veoma kompetitivno rešenje za virtualizaciju, to jest Full-Stack platformu za Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Kubernetes as a Service, Database as a Serevice, WordPress as a Service, Multi-Cloud Management, S3 Storage as a Service, Backup as a Service.

Prezentacije po pozivu održali su Veljko Lučić iz Uniqua Insurance Group Austria na temu “Cyber security rules and regulations” i Aleksandar Mirković iz e-Security ne temu “Cyber security threats and defense use case”

Prezentacija Ranka Radovanovića iz kompanije Mondist

Super Admin Days Vienna 2024 je podržala kompanija MONDIST, distributer sa dodatom vrednošću za regione CEE i DACH.

Posebno se zahvaljujemo Nenadu Nikolinu i Ranku Radovanoviću, organizatorima Super Admin Days Vienna 2024, bez čijih zalaganja i posvećenosti ne bi bilo moguće organizovati ovakav skup.

Vidimo se sledeće godine na Super Admin Days 2025!

