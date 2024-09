Održana 15. Noć istraživača – Putokaz ka boljem svetu

Oko 70.000 posetilaca uživalo je u naučnim avanturama u 15. Evropskoj noći istraživača, održanoj 27. septembra u 16 gradova Srbije pod sloganom „Pažnja! Nauka na putu”.

FOTO: Marko Risović

Više od 1000 istraživača izašlo je na ulice, trgove, obale reka, u parkove, muzeje i škole i kroz 294 besplatnih radionica, interaktivnih sadržaja i prezentacija pokazalo koliki je značaj nauke u našim životima i koliko je svakodnevno koristimo, čak i kada toga nismo svesni.

Na hiljade znatiželjnih mališana u Beogradu, Smederevu, Kragujevcu, Čačku, Kruševcu, Ranovcu, Zaječaru, Nišu, Pirotu, Leskovcu, Subotici, Mokrinu, Kikindi, Novom Sadu, Inđiji i Šapcu, imalo je priliku da, u neposrednom kontaktu sa naučnicima otključa magični svet saznanja.

ENI otvaranje Beograd – Jasmina Nestorović Živković; FOTO: Marko Risović

Svečano otvaranje upriličeno je u Evropskoj kući u Beogradu, gde su se posetiocima obratili Nj. E. Emanuele Žiofre, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, dr Jelena Begović, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i dr Jasmina Nestorović Živković, koordinator projekta Evropske noći istraživača ReFocuS FLOW.

Specijalan gost bio je Andrej Drobnjaković, učenik Matematičke gimnazije u Beogradu, koji je ove godine na Stemko (StemCo) naučnoj olimpijadi u Sidneju osvojio svih pet zlatnih medalja (iz biologije, fizike, hemije, matematike i inženjerstva).

ENI otvaranje Beograd – Andrej Drobnjaković; FOTO: Marko Risović

– Još od otkrića vatre čovek je postavljao sebi mnoga pitanja i upravo ga je ta radoznalost dovela od trenutka kada je bio ostavljen na milost prirodi, do toga da sarađuje s njom. A šta razlikuje jednog naučnika od običnog čoveka? To što se on za to znanje bori, na prirodu gleda s divljenjem i s motivacijom da svakoga dana uporno radi kako bi mu priroda šapnula samo mali deo onoga što je čini savršenom – izjavio je Drobnjaković.

On je dodao da je nauka važna svakome od nas, jer u igri života ona određuje pravila.

– Nauka nam omogućava da u toj igri razumemo prečice i zamke, koje je upravo i čine zanimljivom. Iz tog razloga, koji god cilj da vam je u životu, ne možete uspeti bez poznavanja sveta u kom živimo – poručio je naš zlatni olimpijac u znanju.

Ministarka Jelena Begović, koja se trenutno nalazi u Njujorku, obratila se video porukom iz sedišta Ujedinjenih nacija. Ona se zahvalila svim učesnicima manifestacije, od naučnih instituta i fakulteta do Centra za promociju nauke, u naporima da približe nauku deci i pomognu im da je odaberu kao svoj poziv.

ENI otvaranje Beograd – obraćanje Jelene Begović; FOTO: Marko Risović

– Treba nam mnogo više naučnika, mnogo više pametnih ljudi, mnogo više start-apa koji izaze iz nauke kako bismo mogli u budućnosti da se suočavamo sa velikim prolemima i globalnim izazovima koji tište čitavo čovečanstvo – istakla je dr Begović.

Ambasador Emanuele Žiofre obratio se u ime Evropske unije, inicijatora Evropske noći istraživača. On je naveo da je prošle godine milion i po ljudi širom Starog kontinenta posetilo ovu manifestaciju. Sinoć je, sem u Srbiji, ona održana u još 24 zemlje Evrope.

ENI otvaranje Beograd – Emanuele Žiofre; FOTO: Marko Risović

– Nauka i inovacije nisu tu samo da podstaknu našu radoznalost, već i da podrže konkurentnost nacionalne ekonomije i šire, društva u celini, u cilju bolje budućnosti kao dela Evropske unije. Evropskoj uniji je drago da sredstva koja se troše na nauku, istraživanje i inovacije nisu posmatrana kao rashod, već ulaganje u budućnost nacionalne privrede i blagostanje njenih građana. Petnaestom Evropskom noći istraživača u Srbiji izvlačimo nauku malo više iz laboratorije i donosimo je ljudima da se začude njenim dostignućima, inspirišu karijere, buduće naučnike i otkrića – naveo je, između ostalog, Žiofre.

Dr Jasmina Nestorović Živković rekla je da su naučnici izašli iz svojih laboratorija, sa instituta i univerziteta da prikažu najnovija otkrića i inspirišu posetioce, ali i da, zajedno s njima, potraže ispiraciju za neka nova istraživanja.

– Nauka nije samo profesija. Ona je strast, neugasiva radoznalost i želja da svet učinimo boljim mestom. Ovo je vaša prilika da se povežete s ljudima koji dele tu istu strast i da zajedno istražujete. Večeras znanje nije samo dostupno, ono je živo, uzbudljivo i nestrpljivo da ga preuzmete – kazala je dr Nestorović Živković.

Ove godine Svilajnac je učestvovao kao grad gost Noći istraživača koji je, specijalnim programom u Prirodnjačkom centru, najavio skoro otvaranje Naučnog kluba na ovoj lokaciji.

15. Evropska noć istraživača realizovana je u Srbiji kroz dva projekta: ReFocuS FLOW i TRAILS.

FOTO: Marko Risović

Koordinator projekta ReFocuS FLOW (Road to Friday of Science FLOWs) je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Univerzitetom u Kragujevcu.

Koordinator projekta TRAILS (TRAIN RESPONSIBLE AI LEARNING SOCIETY) je Kreativno edukativni centar u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Novi Sad, Udruženjem naučnih komunikatora NAUKOM, Visokom školom strukovnih studija iz Subotice i Centrom za promociju nauke.

Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri” i uz podršku Delegacije EU u Republici Srbiji.

Na ovogodišnjoj Evropskoj noći istraživača predstavljeni su i aktuelni programi i fondovi Evropske unije dostupni za realizaciju naučnih, umetničkih, preduzetničkih i drugih ideja, kao i podrška Projekta SAIGE (Akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji), posvećenog jačanju naučnih istraživanja i inovativnog preduzetništva u Republici Srbiji koji zajedno realizuju Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Svetska banka i Evropska unija.

