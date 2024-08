Overwatch 2 možda vraća timove od 6 igrača

Blizzard je pružio ažuriranje koje će obradovati mnoge fanove Overwatch 2. Izdavač planira da eksperimentiše sa raznim timskim kompozicijama van formata 5v5 sa zaključanim ulogama koji trenutno postoji u igri. To uključuje i potencijalno oživljavanje timova od šest igrača iz originalnog Overwatch-a.

Planovi za testiranje formata 6v6 u Overwatch 2

“Zajednica je, samo jednom ili dvaput, predložila testiranje,” napisao je Aaron Keller, direktor igre Overwatch 2, u blog postu. “Zašto ne bismo stavili različite oblike 6v6 u igru kako bismo procenili rezultate? Slažemo se, i na osnovu vaših povratnih informacija, istražujemo kako možemo testirati različite oblike 6v6 u igri kako bismo procenili rezultate.”

Keller brzo ističe da može proći neko vreme pre nego što tim pokrene probu 6v6. Overwatch 2 je dizajniran od temelja za timove od pet igrača, sa balansiranjem heroja i dizajnom mapa (i redizajnom) uzimajući u obzir smanjenu štetu zbog manjeg broja tenkova na svakoj strani.

Postoje i tehnička razmatranja, jer funkcije kao što su vizuelna poboljšanja, tehnički zahtevni kompleti heroja i mogućnost da vidite obrise saveznika kroz zidove utiču na performanse Overwatch 2. Kao takvo, prelazak sa lobija od 10 igrača na 12 igrača mogao bi negativno uticati na performanse, posebno na starijim ili manje moćnim sistemima.

“Overwatch je brza igra, i održavanje igre koja teče glatko na svim našim platformama je važno za iskustvo igrača,” napisao je Keller. “Iako bi ograničeni test mogao stići ranije, tim još uvek istražuje koliko bi vremena bilo potrebno da se trajno poveća performanse širom igre. To bi bio veliki napor koji bi verovatno trajao najmanje nekoliko sezona da se postigne.”

Mogućnost dužih vremena čekanja u redovima je takođe zabrinjavajuća ako testovi 6v6 budu uspešni i format ostane na neki način dugoročno. Kellerov blog post je dug za čitanje, ali vredan je vremena ako vas zanima kako smo stigli do 5v5 sa zaključanim ulogama u osnovnim režimima. Jedan od razloga zašto je Blizzard izbacio jednog tenka iz svakog tima sa lansiranjem Overwatch 2 pre dve godine je taj što je bio najmanje popularan od tri uloge, sa štetom na prvom mestu i podrškom između. Imati jednog manje tenka pomoglo je da se smanji vreme čekanja u redovima u celini.

Keller napominje da njegov tim ima neke ideje o tome kako se nositi sa potencijalno dužim vremenima čekanja ako se 6v6 vrati dugoročno, ali to nije bio problem koji je ranije rešen i nije sigurno da će nove strategije raditi. “Postoji li svet u kojem su ljudi voljni da žive s dugim vremenima čekanja da igraju ovaj format? Možda, ali to je prilično rizičan potez,” napisao je Keller. “Imamo i desetine miliona novih igrača koji su igrali samo 5v5. Želimo da budemo otvoreno svesni da ne frustriramo one koji vole igru kakva je danas.”

Postoje i drugi razlozi zašto je Blizzard promenio format na 5v5, uključujući činjenicu da nije bilo nužno zabavno igrati protiv tima koji koristi dva tenka zasnovana na štitovima. Tačke uskog grla mogle su biti opresivne sa dva tenka koji blokiraju put. Izbacivanje jednog od njih i stavljanje veće važnosti na stvari kao što su zaobilaženje, individualni uticaj i malo što se zove prvo lice pucanje (sa više prilika da zapravo pucate na protivnike umesto na barijere) je dizajnirano da učini igru fluidnijom i zabavnijom. Timske borbe sa više tenkova na svakoj strani su često bile rat iscrpljivanja dok ultimate sposobnosti nisu postale dostupne, posebno tokom ozloglašene GOATS mete.

Ipak, mnogi fanovi su godinama igrali igru u grupama od šest, i gubitak jednog člana iz ekipe prelaskom na 5v5 je bio težak za mnoge ljude. Pored toga, sinergija dva tenka mogla je stvoriti zaista zabavne trenutke — kombinacija Earthshatter/D.Va Bomb je uvek bila lični favorit. S obzirom na to da se Blizzard oduvek ponosio uzimanjem u obzir povratnih informacija igrača i konceptom izgradnje Overwatch 2 zajedno s fanovima, sjajno je videti da je tim spreman da barem testira kako bi 6v6 mogao funkcionisati u modernom okruženju.

Međutim, 6v6 nije jedini alternativni pristup trenutnoj timskoj kompoziciji koji Blizzard planira da pokuša. “Osim eksperimenata sa 6v6, želimo da sprovedemo neke eksperimente koji ponovo razmatraju načine na koje smo pokušavali da rešimo prethodne probleme, posebno s ciljem vraćanja nekog slobodnog prostora u Overwatch meč bez ozbiljnosti problema koji su ga pratili,” napisao je Keller. “Na primer, mislimo da bi moglo postojati drugih načina sastavljanja tima koji nisu toliko rigidni kao postavljena kompozicija, ali nisu ni tako labavi kao Open Queue.” Blizzard će pokušati barem jednu verziju ove ideje u eksperimentalnom Quick Play režimu tokom 13. sezone, koja će se održati ove jeseni.

Bilo kakve trajne promene trenutnog formata, bez obzira na to da li to znači povratak na 6v6, neće se dogoditi preko noći. Blizzard bi sproveo bilo koji test 6v6 tokom nekoliko nedelja kako bi prikupio povratne informacije od igrača, a zatim video kako taj format utiče na igru izvan osnovne igrivosti, kao što su u arkadnim modovima.

“Uzećemo lekcije iz ovog testiranja da vidimo šta možemo naučiti o modu unutar trenutnog ekosistema igre i za budućnost Overwatcha,” napisao je Keller. “Pažljivo ćemo razmotriti saznanja iz bilo kojeg testa koji sprovodimo i istražiti kako najbolje dati igračima ono što traže. Da li je to svet od 5v5, 6v6 ili čak oba, to je za budućnost nas da utvrdimo.”

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet