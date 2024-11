Počelo ukidanje uBlock Origin Google Chrome 

Google Chrome je počeo da ukida uBlock Origin. Programer besplatnog blokatora oglasa, Raymond Hill, nedavno je ponovo objavio snimak ekrana koji pokazuje da Chrome automatski isključuje uBlock Origin jer „više nije podržan“.

Promena dolazi pošto Google Chrome migrira na Manifest V3, novu specifikaciju proširenja koja bi mogla da utiče na efikasnost nekih blokatora oglasa. uBlock Origin je lansirao uBlock Origin Lite, koji koristi Manifest V3, kao odgovor na tranziciju. Međutim, morate ručno da instalirate ekstenziju jer je „previše različito od uBO-a da bi bila automatska zamena“, prema Brdu čestih pitanja koji je objavljen na GitHub-u.

Hill kaže da ćete možda primetiti razliku kada koristite uBlock Origin Lite u poređenju sa uBlock Origin-om u zavisnosti od veb lokacija koje posećujete i konfiguracije proširenja. To je zato što uBlock Origin Lite ima ograničenije mogućnosti filtriranja od uBlock Origin-a, pošto specifikacija Manifest V3 postavlja ograničenja na Deklarativni Net Request API koji koriste ekstenzije za blokiranje oglasa.

„Uopšteno govoreći, uBOL će biti manje efikasan u radu sa veb lokacijama koje koriste blokator protiv sadržaja ili minimiziraju kvar veb lokacija jer mnogi filteri ne mogu da se konvertuju u DNR [Declarative Net Request] pravila“, objašnjava Hill u čestim pitanjima.

U izjavi e-poštom za The Verge, portparol Google-a rekao je da preko 93 procenta „aktivno održavanih“ ekstenzija u Chrome veb prodavnici koristi Manifest V3. „Sva vrhunska proširenja za filtriranje sadržaja imaju dostupne verzije Manifest V3 — sa opcijama za korisnike AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin i AdGuard“, rekao je on.

Pošto je Google ciljao početak 2025. za potpuno uvođenje Manifest V3, kompanija je rekla da će ove godine početi da isključuje proširenja Manifest V2 pre nego što ih potpuno onemogući.

Izvor: TheVerge

