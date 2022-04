Pet korisnih besplatnih ekstenzija za Chrome browser 

Browser ekstenzije poboljšavaju internet iskustvo.

Ovo mogu biti prvi add-ons koje instalirate na novi računar

Samo nekoliko njih vam može uštedeti vreme, novac i zdrav razum, plus zaštititi vašu bezbednost i privatnost. Svako ima svoje omiljene ekstenzije. Na ovoj planeti postoji veliki izbor, a to znači da možete prilagoditi svoje iskustvo tako da odgovara vašim potrebama i interesima. Edge korisnici—možete se pridružiti i ovoj zabavi. Većina postoji kao izvorni Edge dodaci, ali možete da ih instalirate i iz Chrome web prodavnice.

uBlock Origin

Oglasi su nesrećni vektor za internet bolesti—to jest, viruse, zlonamerni softver i eksploatacije. Možete ostati bezbedniji dok ste na webu tako što ćete instalirati blokator oglasa, koji prekida taj put za zlonamerne aktivnosti. Kombinujte to sa direktnom podrškom za sajtove koje volite, na primer, pretplatu ili periodične donacije. Korišćenje blokatora oglasa takođe poboljšava vaše iskustvo pregledanja. Vaš računar može biti spor zbog toga što je mnogo vremena potrebno da se u potpunosti učitaju dodatni oglasi i skripte nawveb lokaciji. Bez oglasa, sajtovi se brzo pojavljuju i takođe izgledaju elegantno i uglađeno. I dalje zadržavate veliku fleksibilnost u pogledu onoga što se filtrira. Možete fino podesiti settings da biste dozvolili učitavanje nekih sajtova za praćenje, što može biti neophodno da bi funkcionisali linkovi za bilten ili sugestije za kupovinu. Snaga uBlock Origin-a je u tome što u poređenju sa rivalima kao što je Adblock Plus, on zapravo blokira sve oglase (ABP dozvoljava da se neki „nenametljivi“ oglasi provuku). Takođe ima manji uticaj na resurse vašeg sistema. Napomena: Ako tražite ovu ekstenziju, obavezno pronađite onu koje su napravili Raymond Hill za Chrome i Nik Rolls za Edge. Budite oprezni sa sličnim opcijama).

Social Fixer

Facebook može da izludi osobu, posebno kada ga koristite samo zbog određenih ljudi ili obaveza. Social Fixer čini iskustvo mnogo podnošljivijim. Više ne morate da prolazite kroz ono čime vas algoritam hrani – ova ekstenzija vam omogućava da kontrolišete sadržaj koji se pojavljuje na vašem fidu. Želite da sakrijete postove na osnovu ključnih reči? Umorni ste od toga da gledate „People You May Know“ ili „Suggested“? Želite da filtrirate postove na osnovu onoga što je u njima, ko ih je napisao ili nečeg drugog? Apsolutno moguće. Takođe možete da prilagodite interfejs, naterate Facebook da navede postove po redosledu objavljivanja, podesite vremenske oznake da se prikazuju kao tačni datumi i uklonite sva interaktivna polja kako biste mogli da pretražujete bez slučajnog komentara ili lajkovanja objave—između ostalog. Rezultat je pravilno odabran fid, bez beskrajne politike, spojlera za TV emisije i filmove, neprekidnih postova o značajnim drugima ili bilo čega drugog. Najbolji deo? Programer Matt Kruse neprestano radi na tome da prati promene na Facebook-u i da i dalje dodaje još funkcija.

Bitwarden

Bitwarden-ova besplatna usluga je odlična i njegove premijum funkcije koštaju samo 10 dolara godišnje, ali zaista možete zameniti bilo koji menadžer lozinki. LastPass, Dashlane, 1Password i druge usluge takođe nude browser ekstenziju. Dodaci za browser igraju ogromnu ulogu u tome kako se menadžer lozinki neprimetno uklapa u vaš život. Kada je jedan instaliran, ne morate da se prijavite na veb lokaciju usluge i tražite potreban unos ili ručno ukucavate te informacije dok gledate aplikaciju za telefon. Umesto toga, proširenje prepoznaje veb lokaciju na kojoj se nalazite i može automatski da popuni vaše akreditive. Takođe možete lako kreirati nove lozinke u hodu ili promeniti postojeće. Zaštita lozinki je takođe brza. Samo podesite ekstenziju na automatsko zaključavanje nakon određenog vremenskog perioda, sa lozinkom ili vašom punom lozinkom koja je potrebna da biste ponovo dobili pristup. To smanjuje verovatnoću da neko ko pozajmi vaš računar (ili neko ko dobije daljinski pristup bez vašeg znanja) može da izazove pustoš u vašem digitalnom životu.

Teleparty

Netflix Party evoluirao je u Teleparty, koji radi sa Netflix-om, Disney+, Huluom, HBO Max-om i Amazon Prime-om, što u potpunosti pokriva povremene filmske večeri ili gledanje dugo očekivanih serija. Takođe nudi jednostavan interfejs koji vam omogućava da odmah pređete na gledanje, uz podršku za do 1.000 korisnika u jednom partiju. Jednostavno se prijavite na svoju uslugu striminga, kao i svi ostali. Zatim da biste započeli parti, kliknite na crveno TP dugme ekstenzije pored adress bar-a i podelite generisani link. Ekstenzija ima svoja ograničenja. Odabir ko može da kontroliše reprodukciju mora da se podesi pre kreiranja partija – ne možete promeniti postavku nakon što se soba napravi. Osvežavanje stranice vas takođe izbacuje iz sobe i biće vam potreban direktni link da biste se vratili.

Distill.io

Distill.io se može koristiti za praćenje bilo kakvih promena na veb lokaciji—što je izuzetno korisno za praćenje promena cena na artiklima. Distill.io smanjuje taj posao. A s obzirom na to da inflacija trenutno izaziva haos na cenama, ovo će biti sve potrebnija pomoć.

Izvor: Pcworld

Podelite s prijateljima

Tweet