Ponovo usidreni: Infofest 2024

Posle četvorogodišnje pauze, INFOFEST se vratio u Budvu i to u novom ruhu, da proslavi 30. rođendan. Održan je od 23. do 25. septembra, a akcenat je prebačen na aktuelne teme, panel diskusije, prezentacije kao i prilike za upoznavanje i saradnju sa kolegama informatičarima.

Uvodni panel Lavirinti vještačke inteligencije vodio je Dejan Cvetković

Pre trideset godina, 1994, u Budvi je po prvi put održan Festival informatičkih dostig­nuća – INFOFEST. Na atraktivnom mestu, sa pogledom na more i na zidine budvanskog Starog grada na kome su se vijorile INFOFEST zas­tave, u najlepše vreme, kada krajem septembra sunce više ne prži već počne da miluje… Informatičari su osvajali prostor prebukiran masovnim turizmom tokom žarkog leta.

U hotelu Avala koji je tada, kao i sada, bio mesto održavanja skupa, susretali su se ponuđači i korisnici informacionih tehnologija, IT stručnjaci iz regiona, ali i iz udaljenih zemalja. Velike IT kompanije su se predstavljale na izložbenim štandovima i u brojnim prezentacijama, a važan deo programa bile su i sesije sa stručnim radovima, pa i prateće mini konferencije posvećene aktuelnim temama i projektima.

Divya Siddarth i dr Keegan McBride osvrnuli su se na socijalne aspekte primene veštačke inteligencije, posebno u javnom sektoru

INFOFEST je bio upisan u kalendar važnih događaja naših informatičara, ali i same Budve i Crne Gore.

Kada su zbog pandemije COVID-19 obustavljeni javni skupovi, a ljudi ostali skriveni po svojim domovima i pod maskama, zastao je i INFOFEST. Dvadeset šesti put je održan pod sloganom More Important than Ever od 29.09. do 5.10.2019. godine, pod budnim okom direktora Festivala gospodina Milana Mrvaljevića, a onda su prošla četiri Miholjska leta tokom kojih nam je jednostavno nedostajao. Zato su mnogi informatičari sa radošću dočekali vest da se INFOFEST vraća u luku i da će se, osvežen i prilagođen novom vremenu, održati od 23. do 25. septembra na istom mestu. Kormilo INFOFEST-a je ispred organizatora, konsultantske kuće Biznis Link, preuzeo gospodin Miloš Savić, a trodnevni program je transformisan tako da u njemu preovlađuju panel diskusije o nikad aktuelnijim temama, pretežno vezanim za veštačku inteligenciju.

U Staklenoj sali

Učesnici su počeli da pristižu u nedelju, 22. septembra. Na ulazu ih je dočekao veliki ekran sa imenima ekskluzivnih učesnika INFOFEST-a, kompanija Čikom, Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, Ananas, SBS i Axians, kao i još dvadeset firmi i organizacija koje su uzele učešće prezentacijama i u okviru panela. Na registracionom pultu dočekali su nas osmesi Suzane Perović i Bojane Stanarčević, a plato ispred hotele Mogren je ostao tradi­cionalno mesto za susrete i razgovore, iako hotel trenutno nije u funkciji.

Otvaranje INFOFEST-a održano je u prepunoj Staklenoj sali hotela Avala. Nakon obraćanja novog direktora Festivala, INFOFEST je otvorila gospođa Marija Ražnatović, direktorka Direktorata za pametnu specijalizaciju i inovacije u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, ističući značaj ovog događaja za promociju nauke i inovacija u našem regionu.

Prvi govornik bio je gospodin Dejan Cvetković, dugogodišnji prijatelj INFOFEST-a iz vremena kada je nastupao ispred Microsoft-a. Danas g. Cvetković prenosi znanje i iskustvo startup kompanijama i edukativnim institucijama. Tema je bila budućnost veštačke inteligencije, koju je uporedio sa utakmicom, ističući da se trenutno nalazimo tek u tridesetoj sekundi prvog poluvremena. Zatim je usledio zanimljiv panel na kome je g. Cvetković, kao moderator, proveo publiku kroz lavirinte veštačke inteligencije, a učesnici su bili Miodrag Mirčetić, Luka Radovanović, Vladan Atanasijević i prof. dr Vujica Lazović.

Prezentaciju „AI strategija ITAS/

Čikom za održivu digitalnu budućnost“ održao je gospodin Ivan Bošković, dokazavši značaj koji kompanija Čikom ima u IT prostoru Crne Gore već više decenija, ali i trasirajući put ka budućnosti primene veštačke inteligencije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice se po prvi put predstavio na INFOFEST-u sa temom „Tehnologije i edukativni procesi – pragmatični digitalizacioni iskoraci“, a govorili su Marija Ražnatović, mr Aleksandra Hajduković, direktorka Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Maja Kovačević iz UNICEF-a i mr Aleksandar Dlabač iz kompanije Codelab. Moderator je bila urednica u Zavodu za udžbenike, Ivana Popović.

Kormilo INFOFEST-a je preuzeo gospodin Miloš Savić, a trodnevni program je transformisan tako da u njemu preovlađuju panel diskusije

Doktor Dušan Vudragović iz beogradskog Instituta za fiziku predstavio je rešenja kompanije Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium i njihov uticaj na razvoj naučne zajednice, kroz razvoj klastera PARADOX još od 2005. godine i pet značajnih nadogradnji. Marina Marković, generalni direktor Axians Crna Gora, predstavila je ulogu svoje kompanije u razvoju ICT rešenja sa korisnicima u fokusu.

Popodnevni program obeležio je panel „Tehnološki lideri i AI“, čiji je moderator bio direktor INFOFEST-a Miloš Savić, a učestvovali su: Ana Radošević (HPE), Nikola Polić (IBM), Slavko Kovačević (Deepmark) i Ivan Bošković (ITAS/Čikom). O mogućnostima primene veštačke inteligencije u oblasti turizma govorio je Petar Lozo iz kompanije IBM, a o etici u doba veštačke inteligencije Tara Miranović, Digital Transformation Consultant u Eurolink-u.

Predavanja i paneli

Drugi dan Festivala otpočeo je keynote predavanjem dvoje gostiju iz inostranstva. Divya Siddarth iz organizacije The Collective Intelligence Project, koja je svrstana među 100 najuticajnijih stručnjaka iz oblasti veštačke inteligencije i dr Keegan McBride, iz Oxford Internet Institute, osvrnuli su se na socijalne aspekte primene veštačke inteligencije, posebno u javnom sektoru. O digitalizaciji usluga u javnoj upravi bilo je reči u prezentaciji koju su održali rukovodioci Kancelarije za IT i elektronsku upravu, Biljana Marić, pomoćnik direktora i Zoran Mišić, zamenik direktora, a oni su učestvovali i na panelu čiji je moderator bila Bojana Bajić (ReSPA). Govornici su bili i Miodrag Mitić (Axians, KAM), Andrej Bezjak, (Tesla SW, CEO). Miloš Jevtić i Filip Furtula sa FON-a su se nadovezali pričom o projektu „Moja srednja škola“ koji FON realizuje zajedno sa Kancelarijom. U prepodnevnom program govorili su još i Strahinja Stojanović ispred ekskluzivnog učesnika Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium, Duško Milošević ispred kompanije Fortinet, dok je Sara Mićanović predstavila Logate i njihov sistem za uvek dostupne sastanke i upravljanje dokumentacijom.

Popodnevni program je počeo panelom „Izazovi upravljanja energetskim sistemima – od proizvođača do potrošača“. Moderator je bila prof. dr Jelica Protić (ETF), a učesnici Aleksandar Mijušković, predsednik borda direktora CGES, Katarina Andrejević, šef služba za infrastrukturu u EPS-u i Jasna Marković Petrović, šef službe za razvoj i strategiju u EPS-u. Bilo je reči o izazovima digitalizacije i primene veštačke inteligencije u upravljanju elektroenergetskim sistemom, podmorskom kablu između Crne Gore i Italije i korišćenju obnovljivih izvora energije.

Trideseti rođendan INFOFEST-a

U nastavku je firma Infolink predstavila konkretno i sveobuhvatno informatičko rešenje za elektroenergetsku kompaniju, a govorili su direktori Infolink-a dr Dušan Krstajić idr Radovan Cvetković. Finalni panel ovogodišnjeg INFOFEST-a organizovan je pod pokroviteljstvom firme Čikom, a moderator je bio gospodin Vladan Tabaš. Učestvovali su Zoran Mandić (Telegroup), Davor Kodrnja (MBCOM – Broadcom) i Mladen Bukilić (Čikom), a naslov je bio „Pametni gradovi – sigurni gradovi“. Razvila se mnogo šira priča o svim aspektima sigurnosti i bezbednosti u računarskom svetu.

Poslednji dan INFOFEST-a bio je posvećen sportistima, a pokrovitelj je bio Crnogorski olimpijski komitet, čiji je predsednik Dušan Simonović. CISCO tehnologije u oblasti sporta, medija i zabave predstavio je Radenko Čitaković, CISCO System Architect, a Igor Ognjenović (Fit­Revolution) i Marko Marjanović (Artifit) uverili su nas koliki je značaj personalizacije i korišćenja veštačke inteligencije u pripremi sportista za vrhunske rezultate. U optimističkom duhu priče o sportistima vreme za rastanak došlo je prebrzo, pa je i formalno zatvaranje, na kome su se učesnicima obratili Miloš Savić i Radule Novović, bilo nekako neformalno, kao kratak pozdrav do skorog sastanka, koji će se, sada smo sigurni, sledeće godine odigrati na istom mestu.

Do tada ćemo se sa zadovoljstvom prisećati budvanskog sunca, večernje zabave u koktel baru Manana i na bazenu Vila Avala i smišljati nove teme za INFOFEST 2025… Nadamo se da ćete nam se pridružiti!

Autor: dr Jelica Protić

