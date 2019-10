Održan INFOFEST 2019. u Budvi

U Budvi je od 29. septembra do 5. oktobra 2019. održan 26-ti Festival informatičkih dostignuća INFOFEST 2019. Program skupa je obuhvatio 46 prezentacija u kojima su dominirale teme iz oblasti veštačke inteligencije i uspešne digitalizacije poslovanja!

Veštačka inteligencija je dobila primene u nauci, privredi, upravi, bankarstvu i drugim delatnosti. Uočavaju se pozitivni efekti na kvalitet odlučivanja i efikasnost poslovanja. Iskustva u primeni veštačke inteligencije prikazali su Microsoft, Hewlett Packard, Enetel Solution, Čikom i druge kompanije. Istovremeno upozoreno je da će veštačka inteligencija preuzeti obavljanje sve većeg broja složenih poslova i dovesti u pitanje postojanje nekih zanimanja.

Vrlo uspešna iskustva u digitalizaciji poslovanja pokazali su Payten, Enetel Solution, Atos IT solutions, Nextsense, S&T i drugi. Kompanija Payten je prikazala instant payment sistem za plaćanje. To je jedinstvena infrastruktura za plaćnje i ona je u septembru 2019 iskorišćena za 505.000 transakcija plaćanja. Projekat je urađen u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a saglasno sa propisima koje reguliše Narodna banka Srbije

Privredna komora Crne Gore je prikazala zapažene rezultate desetak domaćih ICT kompanija. Konstatovano je da u Crnoj Gori postiji uglavnom adekvatan pravni okvir i ICT infrastruktura i da zato treba očekivati veće rezultate u digitalizaciji poslovanja. Ukazano je na potrebu da se usvoji Strategija digitalizacije Crne Gore.

Veliki interes je izazvao Dejan Cvetković ekspert iz kompanije Microsoft koji je održao predavanje “Dataizam-revolucija u razumevanju podataka, informacija i algoritama”. Sve se danas može opisati podacima, a ogromne količine podataka se lako i brzo obrađuju. Da li je dataizam nova naučna disciplina ili religija? Stvaranje i funkcionisanje svega, zasniva se na podacima i njihovom procesiranju putem algoritma. Dataizam postavlja pitanje veze između inteligencije i svesti. Inteligentne mašine mogu obraditi podatke bez svesti. Bolji algoritmi se mogu razviti i bez svesti. Šta će se desiti sa nama kada nas nesvesne mašine u potpunosti spoznaju i to bolje nego što mi sami sebe znamo? U diskusiji je rečeno da će nesvesne mašine možda pod uticajem velike količine podataka same razviti svoju svest a to može biti vrlo opasno za čoveka. Čuveni fizičar Stive Houking je rekao da civilizacija preti veća opasnost od veštačke inteligencije nego od crnih rupa u svemiru.

Na Infofestu je pored predavanja održana i 17-ta Međunarodna konferencija Regulatorna delatnost u sektoru elektronskih komunikacija, Regionalna naučno stručna konferencija Infofest Pulse 2019, savetovanje – Informatika u savremenom sportu, hakaton: projekat „Odeon“ i savetovanje „Digitalna teritorija pošta“.

INFOFEST 2019 je protekao u duhu slogana sa korica zbornika „More important than ever!“