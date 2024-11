Power Query: razdvajanje i spajanje kolona

Ako u Excel-u želite da podelite jednu kolonu na više njih to možete da postignete na nekoliko različitih načina: upotrebom funkcija za manipulaciju tekstom, opcije Flash Fill ili pomoću opcije Text to Columns. Ipak, pojavom Power Query alata za transformaciju podataka ovo može da se postigne na puno bolji način. Hajde da vidimo kako!

Izvršili smo uvoz datoteke kupci.csv, koja čuva osnovne podatke o kupcima, a zatim u Power Query Editoru izvršili nekoliko transformacija. Kolona MESTO sastoji se iz poštanskog broja i naziva mesta, a cilj je da ih razdvojimo na dve: prva će sadržati poštanski broj, a druga naziv mesta. Razdvajanje kolone na više njih se postiže pokretanjem neke od opcija iz menija Split Columns, u okviru Transform ribona.

Prva opcija u meniju, ► Delimiter, omogućava da podelimo sadržaj izabrane kolone na više njih na osnovu znaka razdvajanja. Power Query je automatski prepoznao da je u koloni MESTO to space, odnosno razmak. Osim ovog znaka to može da bude tabulator, zarez, tačka-zarez itd. što možete da promenite izborom iz liste Select or enter delimiter. Zatim, u listi ispod, birate od kog znaka razdvajanja polazite. Ovde možete da izaberete prvi sa leve strane (Left-most delimiter), prvi sa desne strane (Right-most delimiter) ili na osnovu svakog ponavljanja znaka razdvajanja (Each occurrence of the delimiter). Iako je poslednja opcija podrazumevana nije uvek najbolji izbor jer se može desiti da podeli kolonu na više od dve nove. Napredne opcije (Advanced options) omogućavaju da li delimo sadržaj u više redova ili kolona i koji im je broj. Lista Quote Character omogućava da naznačimo koji znak predstavlja navodnike, a postoji i još jedna opcija pomoću koje možemo podeliti sadržaj kolone na osnovu nekog specijalnog znaka.

Izabraćemo opciju Left-most delimiter, a zatim kliknuti na OK. Power Query će razdvojiti izabranu kolonu na dve nove: MESTO.1 i MESTO.2. Sada im još samo treba promeniti imena.

Ako u meniju Split Column izaberete ► Number of Characters otvoriće se meni koji omogućava da podelite kolonu na osnovu zadatog broja znakova, sa leve, desne strane ili nakon svakog od broja zadatih znakova. Ovo je puno kruća opcija za rad ali postoje situacije kada može da bude od koristi, npr. kada razdvajamo šifru proizvoda čiji delovi imaju neko posebno značenje za njegovu klasifikaciju.

U ovom meniju se nalazi i opcija ► Positions. Ona omogućava da Power Query obriše sve levo od zadate pozicije a zadrži sve ostalo. Takođe, tu su još i opcije koje omogućavaju razdvajanje na osnovu velikih i malih slova, odnosno cifara koje su brojevi ili to nisu.

Kako spojiti dve kolone u jednu? Izaberite te dve kolone, a zatim u Transform ribonu izaberite Merge Columns. Nakon pokretanja ove opcije otvoriće se istoimeni prozor. Ovde najpre biramo znak razdvajanja (Delimiter), izaberimo razmak (Space). Opciono, umesto podrazumevanog naziva Merged možete da sami zadate naziv kolone. Klikom na OK spojićete dve kolone u jednu!

Podelite s prijateljima

Tweet