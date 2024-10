Preuzmite odličnu igru “Bear and Breakfast” potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Bear and Breakfast. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 10. oktobra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Bear and Breakfast je opuštena avantura u kojoj igrač od nule gradi motel. Posetiocima nudi krevet i doručak, a najneobičnije je to što nije čovek, već medved. Zove se Hank. Kad s prijateljima u šumi pronađe napuštenu kolibu dolazi na ideju da od nje napravi ugostiteljski objekat. Tu počinje avantura koja igrača opušta, a medvedu donosi dobit. Ali tu nije kraj – kako posao napreduje, tako se u okruženju dešava sve više misterioznih stvari. Medved Hank brzo shvata da je usred zavere, pa se igra tu grana u zanimljivim smerovima.

Ljubitelji šume i ugostiteljstva će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Bear and Breakfast inače košta oko 18 evra.

