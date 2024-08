Robotski asistirana dupla transplantacija bubrega

Četiri meseca nakon što je izvedena, prva roborski asistirana dupla transplantacija bubrega u SAD-u zvanično je proglašena uspešnom. Pacijentkinja, Joanne Kukula, nad kojom je izvršena operacija na Cleveland klinici u martu ove godine, oseća se dobro i njen oporavak teče normalnim putem.

Kukuli je 2021. godine otkrivena neka vrsta kancera krvi, koji se nakon hemoterapije ponovo vratio. Pored toga, njeni bubrezi su počeli da otkazuju, što je dešava u oko 20 procenata slučajeva ove bolesti. Kada je to ustanovljena, stavljena je na listu koji čekaju donora za transplantaciju.

Lista čekanja za novi bubreg je u SAD-u prilično dugačka i pacijenti moraju da čekaju od tri do pet godina na transplantaciju. U zavisnosti od stanja bubrega, to može da dovede do velikih komplikacija, pa čak i smrti, pre nego što se stigne na red. Da bi obezbedili transplantaciju za što veći broj pacijenata, doktori ponekad koriste dva „dovoljno upotrebljiva“ bubrega od preminulih donora, koji mogu da zajedno rade kao jedan zdrav bubreg. Loša strana ovakvog pristupa je što je ona duplo invazivnija od transplantacije samo jednog bubrega.

Roborski asistirana transplantacija omogućila je da se u ovom slučaju, umesto dva reza, oba bubrega „ubace“ kroz jedan rez. Robot koji je primenjen tokom operacije obezbedio je uvećanu 3D sliku visoke rezolucije u realnom vremenu, pri čemu je poboljšao fleksibilnost i domet pokreta ljudskog zgloba. Ovi kvaliteti čine robota izvanrednim hirurškim asistentom, koji smanjuje verovatnoću komplikacija zbog velikog broja rezova. Pomenuta pacijentkinja je, na primer, otpuštena kući tri dana nakon transplantacije i suočila se sa minimalnom količinom bola.

Robotski asistirane operacije nisu nove u Cleveland klinici. U njoj se obavlja oko 30 robotski asistiranih transplantacija bubrega godišnje, ali do sada su uvek bile transplantacije jednog bubrega. Kukula je prva pacijentkinja kojoj su na ovaj način presađena oba bubrega u SAD-u.

Izvor: ExtremeTech

Podelite s prijateljima

Tweet