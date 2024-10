Samsungov One UI sada pokriva sve njihove uređaje

Samsung će početi koristiti naziv One UI za sve svoje potrošačke uređaje, uključujući televizore i kućne aparate. Izvršna potpredsednica Sally Hyesoon Jeong objavila je ovu promenu na Samsung-ovoj konferenciji za programere 2024. godine (prema izveštaju 9to5Google). One UI brendiranje je prethodno bilo ekskluzivno za Galaxy telefone, tablete i nosive uređaje.

One UI sada za sve Samsung uređaje

„One UI sada prelazi granice mobilnih uređaja kao softversko iskustvo za sve Samsung potrošačke uređaje,“ izjavila je Hyesoon Jeong na glavnom događaju u San Hoseu. Ovo je deo napora kompanije da postigne koherentnije brendiranje u svom potrošačkom ekosistemu, posebno kako se njihov AI pristup razvija.

Samsung je takođe nagovestio da će sledeće korisničko iskustvo, One UI 7, stići sa serijom Galaxy S telefona u 2025. godini. „One UI 7 će doneti svež, novi izgled čitavom interfejsu,“ rekla je Hyesoon Jeong na konferenciji. Navela je tri cilja za predstojeći softver: jednostavnost (s ciljem), uticajnost (ostavljanje „potpisnog utiska“) i emotivni dizajn koji izaziva ljudsku reakciju korisnika.

Samsung VP je istakla da mreža početnog ekrana One UI 7 predstavlja više usmerene principe dizajna. „Elegantniji je i lakši za korišćenje, pružajući vam uredan početni ekran bez obzira na to koji Galaxy uređaj koristite,“ rekla je Hyesoon Jeong.

Iako ćete morati da sačekate do početka sledeće godine za One UI 7, kompanija je najavila da će beta verzija za programere biti dostupna za testiranje do kraja ove godine.

Izvor: Engadget

