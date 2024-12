Sony u pregovorima kupovine poznatog studija Kadokawa

Sony je navodno u pregovorima za kupovinu japanskog izdavača Kadokawa, prenosi Reuters, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Kadokawa je vlasnik studija FromSoftware, poznatog po izuzetno izazovnim Soulslike igrama, uključujući Elden Ring, Dark Souls i Bloodborne. Sony već poseduje 14% udela u FromSoftware-u.

Uspeh Elden Ringa i širenje Sony imperije

Elden Ring, delo režisera Hidetake Mijazakija i autora serijala Game of Thrones, Džordža R. R. Martina, dostupan je na Sony PlayStation 4 i 5 konzolama, kao i na drugim platformama. Igra je objavljena početkom 2022. godine i do sada je prodato preko 25 miliona kopija. Njena ekspanzija Shadow of the Erdtree postigla je zapanjujući uspeh, prodavši pet miliona primeraka u samo tri dana od objave u junu.

Kadokawa ne poseduje samo FromSoftware – Sony bi ovom akvizicijom stekao i studije poput Acquire, Spike Chunsoft i Gotcha Gotcha Games, što bi mu donelo vlasništvo nad razvojnim timovima za igre kao što su Mario & Luigi: Brothership, Shiren the Wanderer i Tenchu. Ovaj potez bi dodatno proširio Sony-jevo prisustvo u industriji igara, ali i ojačao njegovu postojeću anime i manga ponudu.

Finansijski aspekt i potencijalni dogovor

Sony, čija je vrednost procenjena na oko 114 milijardi dolara, zasad nije otkrio koliko je spreman da izdvoji za Kadokawu. Ipak, izvori navode da bi dogovor mogao biti postignut u narednih nekoliko nedelja, pa ćemo uskoro saznati više detalja.

Ova potencijalna akvizicija mogla bi značajno da promeni pejzaž industrije igara i animea, čineći Sony još dominantnijim igračem na globalnom nivou.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet