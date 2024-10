Ugrožena arhiva koja čuva istoriju celog interneta

Internet arhiva, najpoznatija po Wayback Machine koja nudi bogat izbor starih internet stranica, ima i besplatne filmove, knjige, softver i muziku. Nedavno je ugrožena, budući da je oko 31 milion dokumenata s mejl adresama i lozinkama otišlo u pogrešne ruke.

Otkriveni su dakle osetljivi podaci, što se odmah videlo na archive.org home stranici, gde je moglo da se pročita sledeće: „Da li ste ikada imali osećaj da je Internet Archive konstantno na ivici provalije, nadomak kobne bezbednosne propasti? To se upravo desilo, a ugrožen je ogroman broj korisnika – oko 31 milion!“ Informacije o onima koje je napad kompromitovao mogu da se pronađu na Have I been Pwned sajtu koji korisnicima pomaže da povrate kontrolu nad svojim nalozima nakon što su postali deo nekog curenja podataka.

Internet arhiva se bori i s drugim teškoćama:

Kasnije je objavljeno da je sajt bio meta DdoS napada, dok na Have I been Pwned piše da je arhive.org hakovan. U nastavku stoji da se napad dogodio u septembru i da su procurele informacije koje sadrže mejl adrese, nadimke i lozinke korisnika.

