Volkswagen najavljuje zatvaranje fabrika u Nemačkoj

Volkswagen planira da zatvori najmanje tri fabrike u Nemačkoj.

Volkswagen je najavio zatvaranje fabrika širom Nemačke i veliki broj otkaza kako bi ostvario remont dublji nego što se očekivalo.

Volkswagen trenutno ne ostvaruje dovoljan profit prodajom, dok troškovi nastavljaju da rastu. Gigant je ukazao da nije produktivan i da su troškovi veći za 25-50% od planiranih. To znači da određene fabrike moraju da se zatvore. Osim toga, stanje na tržištu se značajno promenilo što znači da kompanija ne može da nastavi da posluje kao što je to činila do sada.

Volkswagen je u teškom stanju. To je posledica pogrešnih odluka rukovodioca u prošlosti. To je zvanični stav Vlade Nemačke koja pokušava da zadrži radna mesta. Ipak čini se da Volkswagen nema namere da sluša savete Vlade Nemačke. Za sada je najavljeno ubrzo zatvaranje tri fabrike u ovoj državi što će desetine hiljada ostaviti bez radnih mesta.

