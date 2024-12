Xbox testira strimovanje vaših Xbox igara  

Microsoft će dozvoliti Xbox Insajderima koji se takođe pretplate na Game Pass Ultimate da testiraju mogućnost strimovanja nekih Xbox igara koje već poseduju na svoj Xbox od danas. Ova funkcija može biti korisna ako želite da uđete u igru bez potrebe da instalirate celu stvar; S obzirom na to koliko velike datoteke igre mogu biti danas, striming igre preko oblaka može biti brži način za igranje ili vas spasiti od ograničenja podataka.

Microsoft je na svojoj veb stranici objavio listu igara koje podržavaju ovu funkciju. Na listi su neke sjajne igre, uključujući Animal Well, Balatro, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 i Price of Persia: The Lost Crown.

Moći ćete da strimujete igre na konzolama Xbox Series X / S i Xbox One, kaže Microsoft, a ova funkcija će izaći iz testiranja sledeće godine. Kompanija je prošlog meseca počela da dozvoljava Xbox igračima da strimuju odabrane igre koje poseduju na televizorima i pretraživačima.

Izvor: TheVerge

