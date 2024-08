Zaštita radne sveske ili čitavog Excel dokumenta

Zaštita radnog lista ili opsega ćelija u njemu su veoma korisni jer uvode dodatni stepen sigurnosti u radu sa Excel izveštajima. Kako zaštititi radnu svesku? I da li je moguće zaštititi celokupan Excel dokument tako da mu može pristupiti samo korisnik koji zna lozinku? Odgovore na ova i još neka pitanja pronaći ćete u nastavku teksta…

Zašto bi neko želeo da zaštiti radnu svesku (Workbook)? Ona se, po pravilu, sastoji iz više radnih listova (Worksheets) koje korisnik dodaje i organizuje u skladu sa potrebama izveštavanja. Neki od radnih listova sadrže poverljive informacije. Njih možemo lako da sakrijemo, izborom opcije Hide iz kontekstnog menija radnog lista. Ali onda, na isti način, možemo ponovo i da ih prikažemo?

Ako hoćete da ukinete mogućnost korisniku da može da prikaže skrivene radne listove treba da zaštitite radnu svesku. Ovo se postiže iz Review ribona, izborom opcije Protect Workbook. Nakon što je pokrenete otvoriće se dijalog prozor sa naslovom Protect Structure and Windows. On omogućava da zaštitite strukturu radne sveske, selektovanjem opcije Structure ili prozora, selektovanjem opcije Windows. Ovo drugo je ređi scenario, a nastaje kada imate više prozora u okviru jednog dokumenta.

Nakon što unesete lozinku, te kliknete na OK, radna sveska postaje zaštićena. Korisnik može da nastavi da radi, ali neće moći da dodaje radne listove ili vrši manipulaciju nad njima. Zaštitu možete da ukinete pokretanjem istoimene opcije iz Review ribona, ako znate lozinku.

Kako zaštititi čitav dokument? Kliknite na File karticu, a zatim uđite u meni Info. Otvorite podmeni Protect Workbook, te izaberite opciju Encrypt with Password. Nakon što je pokrenete Excel će tražiti da unesete i potvrdite lozinku. Sada još samo treba da snimite dokument i on postaje zaštićen.

Kada korisnik proba, nekom drugom prilikom, da otvori zaštićeni dokument Excel će tražiti da unese lozinku bez koje neće moći da pristupi snimljenom sadržaju.

Podmeni Protect Workbook sadrži još nekoliko korisnih opcija. Always Open Read-Only označava dokument kao onaj koji je pogodan samo za čitanje. Opcija Add a Digital Signature omogućava dodavanje digitalnog potpisa, a Mark as Final označava da je dokument gotov. Kada neko pokuša da otvori takav dokument dobiće upozorenje da je on završen i da ne treba ništa menjati…

Sada znate kako možete da zaštitite radnu svesku ili dokument. Svakako, ne zaboravite da negde zapišete lozinke koje su potrebne za uklanjanje zaštite ili otvaranje dokumenta!

