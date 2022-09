200MP kamera, moćne specifikacije i jedinstvena boja: stižu tri nova Motorola telefona

Motorola je najavila tri potpuno nova edge telefona: edge 30 ultra, edge 30 fusion i edge 30 neo, nastavljajući da pomera granice mogućnosti premijum telefona.

Ovi moćni smartfoni kombinuju najnoviju tehnologiju sa izuzetnim dizajnom i iskustvom korišćenja koje menja percepciju mogućnosti današnjih smartfona.

Motorola edge 30 ultra u potpunosti redefiniše poimanje premijum uređaja najviše klase. Ovaj flegšip donosi vrhunske funkcije i mogućnosti, uključujući najnapredniju Snapdragon® mobilnu platformu, kamera senzor sa najvećom rezolucijom u premijum segmentu i najbrže TurboPowerTM punjenje ikada.

Motorola edge 30 fusion predstavlja savršen spoj performansi i lepote pružajući korisnicima najnaprednije funkcije smeštene unutar zapanjujuće dizajniranog kućišta sa ekranom koji se prostire od ivice do ivice.

Ali ovo nije sve. Motorola razume da su telefoni danas mnogo više od prostog alata koji koristimo kako bismo komunicirali. Oni su postali sredstvo koje nam pomaže da se izrazimo, pomažući nam da istražimo sopstvenu kreativnost i prepustimo se svim životnim strastima.

Iz tog razloga, kompanija je sa velikim uzbuđenjem predstavila Motorola edge 30 neo smartfon. Novi uređaj ima retko viđen kompaktan dizajn koji ne pravi kompromise kada su performanse u pitanju i predstavlja rezultat Motorolinog dugogodišnjeg partnerstva sa globalnim stručnjakom za boje – kompanijom Pantone.

Motorola 30 edge ultra

Motorola edge 30 ultra donosi vrhunsku tehnologiju i kamera sistem najviše moguće rezolucije kako biste mogli da uživate i zabeležite najvažnije životne momente. Sa 200MP kamera senzorom, pravićete fotografije koje ostavljaju bez daha. Ovaj ogromni senzor poesbno je dizajniran kako bi uhvatio što više svetlosti kombinujući 16 piksela u jedan 2.56μm Ultra Pixel. Rezultat ove tehnologije su oštre i svetle fotografije, čak i kada ih pravite u mraku. Plus, sa naprednom HDR tehnologijom, slike poseduju savršeno izbalansirane boje i senke kako bi vam pružile detaljne fotografije, čak i u problematičnom osvetljenju. Glavni senzor ima i optičku stabilizaciju slike (OIS), koja pomaže sve negativne efekte podrhtavanja telefona prilikom snimanja kako bi slike i video snimci bili kristalno jasni.

Sa Motorolinim najnovinim premijum telefonom, video dobija novu dimenziju sa mogućnošću 8K snimanja sa rezolucijom od preko 33 miliona piksela. U pitanju je najviša moguća rezolucija koju jedan telefon danas može da ima.

Uz 4K HDR10+ snimanje videa, uz izuzetnu preciznost boja, kontrasta i osvetljenja koje HDR10+ standard donosi, dobijate video snimke sa preko milijardu nijansi i živopisnim detaljima.

Motorola edge 30 ultra poseduje i 50MP ultraširoki senzor kako biste u kadar mogli da stavite više onoga što slikate i dobijete fotografije izuzetno visokog kvaliteta. Tu je i ugrađen Macro Vision objektiv koji će vas 4X više približiti onome što slikate u poređenju sa standardnom kamerom.

Korišćenjem 2X telefoto objektiva, možete da ispunite kadar vašim subjektom i zadržite optimalnu distancu za slikanje kako bi sve crte lica bile zabeležene na najlaskaviji mogući način.

U portret modu, možete da podešavate dubinu fokusa između tri vrednosti: široka (35mm), standardna (50mm) i bliska (85mm) kako osoba koju slikate bila fotografisana baš onako kako želite.

Uz sve ovo, Motorola edge 30 ultra sa prednje strane ima 60MP kameru za zapanjujuće selfije visokog kvaliteta. Ovo je jedna od najviših rezolucija koja je danas dostupna na nekom telefonu.

Snapdragon 8+ Gen 1 mobilna platforma otvara vrata novoj eri premijum mobilne tehnologije zahvaljujući 5G, gejming i kamera tehnologijama koje donosi.

Potpuno nova klasa doživljaja transformiše ovaj uređaj uz pomoć munjevitih 5G2 brzina i čini da sve što radite na telefonu bude glatko i troši što manje baterije.

Motorola edge 30 ultra istog trenutka će reagovati na svaku vašu želju zahvaljujući 12GB LPDDR5 RAM memoriji i 256GB interne memorije.

Uz Snapdragon Elite Gaming™ funkcije, uživanje u igrama podignuto je na nov nivo. Motorola edge 30 ultra smanjuje frekvenciju registrovanja dodira sa 360Hz touch rateom, donosi apdejte grafike i performansi u realnom vremenu i podršku za 144Hz osvežavanje ekrana. Uvek možete da računate na brz i živopisan gejmplej.

Pritom, Motorolin novi premijum telefon transformiše standard za brzo punjenje. Sada možete da dobijete dovoljno energije za ceo dan korišćenja telefona nakon samo 7 minuta punjenja zahvaljujući neverovatnim 125W brzinama punjača. Stvari postaju još bolje, jer je edge 30 ultra opremljen i bežičnim mogućnostima punjenja do 50W, kako biste mogli da punite svoj telefon bez korišćenja kablova, ili drugi uređaj sa 10W bežičnim deljenjem baterije.

Edge 30 ultra poseduje i zapanjujuć 6.67” pOLED FHD+ beskrajni edge displej koji gotovo da nema okvir.

Za sveobuhvatno uživanje u multimediji, tu je Dolby Atmos sa prostornim zvukom koji koristi sve prednosti najnovijih otkrića na polju zvučne tehnologije kako biste bili što bliže omiljenom sadržaju.

Gejmerima će posebno biti interesantan bezgranični displej uparen sa moćnim audio iskustvom i WiFI 6E bežičnom konektivnošću koji cloud gejming podiže na nov nivo, bilo da ste kod kuće ili u pokretu. Najbolje od svega, gejming nikada neće stati uz 100 igara visokog kvaliteta koje su dostupne uz Xbox Pass7. Ovaj servis je direktno dostupan na telefonu, dok se spisak igara redovno proširuje.

Ono što se posebno izdvajana ovom modelu su edge svetla. Posebno dizajnirane ivice ekrana prikazuju svetla različitih boja kako biste mogli da pratite notifikacije koje vam stižu ili dolazne pozive. Brzim pogledom na ivice ekrana istog trenutka ćete znati šta se dešava zahvaljujući mogućnosti korišćenja 5 različitih boja.

Funkcije na ovom modelu nisu jedina stvar koja čini da se on ističe u poređenju sa konkurencijom. Premijum dizajn postaje više nego očigledan istog trenutka kada ga uzmete u ruku. Predivno 3D zakrivljeno staklo na prednjoj strani telefona i meka mat završnica na pozadini dodatno povećavaju zadovoljstvo prilikom korišćenja. Čak i kućište kamere donosi nov i smeo izgled, slaveći najnapredniju foto tehnologiju i najmoćniji Motorola senzor.

Motorola edge 30 fusion

Sa novim Motorola edge 30 fusion pronaći ćete inspiraciju za svakodevne avanture uz izuzetno tanak i savršeno izbalansiran dizajn zaokružen aluminijumskim ramom i mat staklom za lako držanje i korišćenje telefona.

Novo kučište kamere dobija novu vizuelnu dimenziju zahvaljujući jedinstvenom izgledu koji je u isto vreme retro i izuzetno moderan.

Kako bi sve vaše želje bile ispunjene, stara se moćna Snapdragon 888+ 5G mobilna platforma koja donosi velika unapređenja performansi u poređenju sa prethodnom generacijom – bilo da igrate igre poboljšane veštačkom inteligencijom, pravite fotografije, snimate video ili uživate u realističnim video pozivima.

Unapređenja brzine zaokružuju visoke 5G internet brzine dostupne širom sveta.

Motorola edge 30 fusion opremljen je i 50MP glavnom kamerom visoke rezolucije sa optičkom stabilizacijom slike kako biste mogli da fotografišete sa 32X više piksela koji se fokusiraju koristeći instant all-pixel focus za što bolje vizuelne rezultate u svim svetlosnim uslovima.

Jasnoća i kvalitet prenose se i na video materijal zahvaljujući HDR10 video snimanju i 8K rezoluciji.

Kamera sistem poseduje i 13MP ultraširoko sočivo sa ugrađenim macro vision objektivom, kao i prednju selfi kameru rezolucije 32MP.

Uz Quad Pixel tehnologiju i 4X bolju osetljivost na svetlo, slike su oštrije i živopisnijih boja. Tu je i autofokus kako bi one bile još bolje, bez obzira na udaljenost onoga što slikate od kamere.

Motorola edge 30 fusion opremljen je i 6.55” bezgraničnim pOLED FHD+ displejom sa HDR10+ snimanjem i 144Hz osvežavanjem ekrana.

Celokupno multimedijalno iskustvo zaokružuju dva velika stereo zvučnika sa Dolby Atmos tehnologijom.

Brige o preostalom procentu baterije vam više neće biti na pameti, jer edge 30 fusion može dobiti dovoljno energije za ceo dan rada nakon samo 10 minuta punjenja uz Turbo Power 68W punjač.

Motorola edge 30 neo

Motorola edge 30 neo je prvi uređaj koji dolazi u modernim bojama koje su izabrane zajedno sa kompanijom Pantone, vodećom kompanijom na polju preciznosti i kvaliteta boja čije usluge koriste brendovi i dizajneri širom sveta.

Sa opcijama koje uključuju Pantone boju godine 2022, Very Pery, motorola edge 30 neo je stvoren da izgleda spektakularno – baš onako kako i izgleda.

Bilo da izaberete Very Pery, Aqua Foam, Black Onyx ili Ice Palace boju kućišta, svaka opcija na poleđini ima Pantone logo i mogućnost da personalizujete svoj telefon koristeći te boje preko celog interfejsa.

Motorola edge 30 neo je tanak, lagan i stilizovan telefon koji će se istaći u svakoj prilici.

Brzim pogledom na zadnju stranu telefona možete da otkrijete da li vam je stigla nova notifikacija, poziv ili neko drugo obaveštenje. Poseban LED krug oko kamere pali se na različite načine kako bi vam rekao šta se dešava i kako biste bili u toku bez prekidanja važnog posla.

Uređaj sa prednje strane krasi 6.28” 120Hz pOLED displej koji je veoma kompaktan i izuzetno sposoban. Uživaćete u 100% DCP-P3 rasponu boja, sa svetlijim i vibrantnijim dojama koje su u skladu sa svim filmskim standardima preciznosti. Celokupno multimedijalno iskustvo zaokruženo je sa dva velika stereo zvučnika i Dolby Atmos podrškom.

Kompaktan i bez kompromisa, Motorola edge 30 neo nudi i TurboPower 68W brzo punjenje, al i dve napredne kamere kako biste na pravi način mogli da slikate svaki vama važan momenat.

Glavna 64MP kamera poseduje optičku stabilizaciju slike i mogućnost pravljenja oštrih sika u svim svetlosnim uslovima, dok je 32MP selfi kamera opremljena Quad Pixel tehnologijom za selfije koje ćete pamtiti.

Motorola edge 30 neo stiže sa Snapdragon 695 5G mobilnom platformom za maksimalnu produktivnost i zabavu.

Uživajte u glatkom gejmingu, stabilnijem strimingu i fotografijama profesionalnog kvaliteta.

Proširite mogućnosti svog telefona i iskoristite snagu koju nudi uz Ready For platformu.

Motorola edge 30 ultra, edge 30 fusion i edge 30 neo poseduju Ready For funkcionalnost kako biste maksimalno iskoristili sve ono što imaju da ponude.

Prosto se povežite kablom ili bežičnim putem i spremni ste za novi svet mogućnosti.

Prebacite omiljene igre na veliki ekran za maksimalni adrenalin. Osećajte se kao da ste jedina osoba u sobi tokom poslovnih video poziva.

A uz Ready For PC, prosto ćete koristite aplikacije sa telefona na Windows PC uređaju, lako prevlačiti fajlove is like, pa čak i kopirati i prebacivati sadržaj između dva uređaja.

Inovacije koje idu dalje od softvera i hardvera

Po prvi put u mobilnoj industriji, smartfon brend će iznenaditi korisnike novim iskustvom: jedinstvenim Motorola mirisom koji će se naći unutar pakovanja svakog od tri nova modela.

Eklskluzivni Motorola miris stvoren je u saradnji sa kompanijom Firmenich, najvećom svetskom privatnom parfimerijom.

Motorola je takođe veoma posvećena očuvanju životne sredine. Zbog toga će koristiti 60 odsto recikliranog materijala i 50% plastike u svim svojim pakovanjima telefona do 2025/26 fiskalne godine.

Sa tim na umu, edge 30 ultra, edge 30 fusion i edge 30 neo dolaze u kutijama koje ne sadrže plastiku i koje koriste štampu od prirodne soje. Ova pakovanja sadržaće i 60% recikliranog materijala.

Motorola je veoma ponosna na svoju inicijativu koja će doprineti zaštiti prirode i stvaranju svetlije budućnosti za sve.

Dostupnost i cene

Motorola edge 30 ultra u Srbiji će biti dostupna po ceni od 99.999 rsd, motorola edge plus po ceni od 69.999 rsd, dok će motorola edge 30 neo koštati 49.999 rds.

Sva tri modela će u Srbiji biti u prodaji krajem septembra.

