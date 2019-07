Aerogel za poljoprivredu na Marsu

Naučnici veruju da su pronašli način na koji bi mogli da učine da se na Marsu stvore uslovi za život poput onih na Zemlji, a sve što je potrebno je tanak sloj posebnog materijala kojim bi se pokrile površine planirane za buduće svemirske bašte.

Radi se o aerogelu – jednom od najlakših postojećih tvrdih materijala, koji se još naziva i „zamrznuti dim“ ili „modri dim“. Veoma je krt, ima najveću vrednost toplotne izolacije, te se radi o silikatnoj čvrstoj supstanci koja sadrži 99,8% vazduha. Smatra se da je materijal veoma dobar za izgradnju kosmičkih brodova, a koristi se i kao izolacioni sloj u kosmonautskim odelima, te kao termička izolacija u avionima. U budućnosti bi mogao da dobije još jednu primenu, budući da naučnici smatraju da bi sloj aerogela od dva ili tri santimetra mogao da zaštiti biljke od surovih uslova na Marsu, te omogući kreiranje staklenih bašti koje bi bile od koristi stanovnicima budućih kolonija na Crvenoj planeti.

Dva najveća izazova sa kojima bi mogli da se susretnu budući kolonizatori Marsa su smrtonosne temperature, te solarna radijacija koja lako prolazi kroz tanku atmosferu, te stiže do površine planete. Tako je temperatura preko marsovske noći i do -100 stepeni Celzijusove skale, što je smrtonosno za svako do sada poznato živo biće, a naročito useve. Ekspertski tim sa Harvarda, CalTech i Univerziteta u Edinburgu radi na rešenju ovog problema, pa su u tu svrhu u laboratoriji stvoreni uslovi kao na Marsu, a kako bi se testirali aerogel staklenici. Utvrđeno je da sunčeva svetlost lako prolazi kroz materijal, što biljkama omogućava da neometano vrše fotosintezu, ali je materijal takođe uspeo da filtrira čak 60% štetne ultraljubičaste radijacije. Pored toga, temperatura tla koje se nalazilo ispod materijala se podigla za 50 stepeni Celzijusove skale, što je, smatraju naučnici, dovoljno da bi se biljke sačuvale tokom ledenih noći.

Tako Mars možda neće još dugo ostati crvena planeta (kosmički gledano ni 500 godina nije mnogo), pa bi jednom mogao da ozeleni kao u igri “Surviving Mars: Green Planet,” te dobije kolonizatore, floru, a u dalekoj budućnosti možda i vazduh koji će moći da se udiše.

Izvor: Futurism

