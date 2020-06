AI udiše novi život u klasični sintisajzer 80-ih

Muzičari 1980-ih imali su love-hate vezu s Yamahinim DX7 sintisajzerom. Njegov digitalni zvuk razlikovao se od analognih sintisajzera koji su dolazili pre njega i stvarao je jedinstvenu boju zvuka, ali instrument je bio težak za programiranje. (Savremene FM sintisajzere je kudikamo lakše koristiti.) To je dovelo do toga da se većina korisnika jednostavno drži već podešenih postavki.

AI koji generiše nove zakrpe

Novi AI alat bi mogao da pomogne DX7 ljubiteljima da prevaziđu te osnovne zvukove. This DX7 Cartridge Does Not Exist, koristi mašinsko učenje za generisanje novih zakrpa zasnovanih na uzorku baze ručno izrađenih i stvara datoteku koja se može učitati u originalni uređaj ili na popularni Dexed emulator.

Iako programiranje ne znači da će generisane zakrpe biti nasumične u određenoj meri, činjenica da imaju skup semplova koji će se oblikovati nakon toga, trebalo bi da pomogne u pružanju zvukova koji su zapravo upotrebljivi. Sajt tvrdi da je velika verovatnoća da će bilo koje dve zakrpe zvučati potpuno isto.

Nadajmo se da će muzičarima omogućiti da izađu izvan okvira zvuka legendarnog električnog klavira i ogromnih bas zvukova sintisajzera, a da pritom zadrže prepoznatljiv pečat instrumenta. Prošlo je skoro 40 godina od kako je DX7 postao studijski zaštitni znak, ali ovaj alat bi mogao da donese novi život zastarelom sintisajzeru.

