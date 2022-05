Airbnb i pećine za iznajmljivanje

Ko god da je iznajmljivao stan u Beogradu, dobro zna da stanodavci svašta nude. Na pećinu još ipak niko nije naleteo, ali bi ovakve „nekretnine“ uskoro mogle lakše da se pronalaze na platformi Airbnb.

To naravno nisu bilo kakve pećine, već one najbolje – luksuzne. Budući da je bekstvo od gradske buke u modi, Airbnb je odlučio da korisnicima olakša pronalaženje odgovarajućih pećina, ali i dvoraca i drugih neuobičajenih „soba“. Radi se o jednoj od velikih promena kada je pretraživanje lokacija za iznajmljivanje u pitanju, jer se omogućava pretraživanje onih ponuda koje do sada nisu bile u opticaju, na primer baš pećina.

U saopštenju se ističe da se način na koji ljudi putuju mnogo promenio, a najviše zbog toga što su sve manje vezani za jednu lokaciju – posao se sve više obavlja online. Zbog toga se u okviru Airbnb Categories pojavio novi način za pretraživanje, a tu je i AirCover koji služi za zaštitu korisnika od loših vlasnika nekretnina.

Najuzbudljivija promena je to što je Airbnb Categories dobio nove kategorije u pretraživanju, pa ih sad ima 56. Pored pomenutih, tu su i ambari, brodovi, kuće na drveću, vodenice i druge neobične lokacije do kojih se ranije nije dolazilo lako.

