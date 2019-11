Ajax bežični alarm: Kada sigurnost postane umetnost

Želite da obezbedite radni ili životni prostor instalacijom kvalitetnog alarma? Ne želite da bušite zidove i razvlačite žice? Firma „Alarm automatika“ nudi moćan bežični alarmni sistem koji je već pobrao mnoge nagrade širom Evrope. Da vidimo kako radi…

Ajax bežični alarmni sistem je zasnovan na EN50131 Grade 2 komponentama koje se međusobno mogu kombinovati i slagati u sistem koji će odgovarati različitim kućnim i poslovnim okruženjima. Uređaji su dostupni u beloj ili crnoj boji kako bi odgovarali dekoru prostora u koji se ugrađuju. Postavljanje, upravljanje i nadzor pomoću pametnog telefona, uz dugo trajanje baterija, znače da je sistem jednostavan za instalaciju i korišćenje. Spajanjem na Internet putem LAN‑a i/ili mobilne mreže sistem se može direktno nadzirati ili povezati sa dojavnim centrom.

Jednostavna instalacija

Sistem se temelji na pametnom telefonu vlasnika koji se koristi za podešavanje svih parametara. Alternativno, ukoliko je potrebno, sistem može da konfiguriše i njime upravlja instalater. Komunikacija između uređaja je bežična, po protokolu Jeweler koji je Ajax razvio, a domet je do 2.000 metara. Svi uređaji dolaze sa instaliranim baterijama čiji je radni vek do 7 godina.

Besplatna mobilna aplikacija se može preuzeti iz odgovarajućeg store‑a za Android (4.1+) ili iOS (9+). Pošto se pokrene aplikacija, treba kreirati Ajax korisnički nalog. Radi sigurnosti, prilikom registracije korisnik dobije SMS poruku na mobilni telefon i elektronskom poštom, a dva dobijena šestocifrena broja iz tih poruka se koriste za potvrdu korisničkog računa. Kasnije se jednostavnim skeniranjem QR koda svi uređaji i dodatni korisnici registruju u sistem. Kod prvog korišćenja aplikacije možete se osloniti na „čarobnjaka“ za brzo podešavanje.

Hardver

Osnovna komponenta sistema je Hub, centralni uređaj koji komunicira sa svim ostalim uređajima na instaliranom sistemu. To je jedini uređaj koja mora biti napajan električnom strujom, a u sebi kao backup ima instaliranu bateriju koja omogućava do 15 sati rada u slučaju nestanka napajanja. Hub ima Ethernet priključak i slot za SIM karticu kao dodatnu vezu u slučaju nedostupnosti konekcije na Internet putem mreže.

Od periferijskih uređaja za uključenje/isključenje sistema, osim mobilne aplikacije, koriste se numerička tastatura koja se može montirati na zid, kao i Keyfob (daljinski upravljač) koji omogućava brzo uključenje/isključenje sistema i aktiviranje panik alarma.

Osnova Ajax bežičnog alarmnog sistema je hub koji povezuje sve ostale uređaje, a za sva podešavanja koristi se aplikacija

Sledeća važna komponenta su detektori. Postoje dva magnetna detektora otvaranja vrata/prozora DoorProtect i DoorProtect Plus. Varijanta Plus, osim osnovne funkcije, ima mogućnost detekcije nagiba i otkrivanje udarca.

Senzori pokreta uključuju osnovni unutrašnji PIR MotionProtect, Motion Protect Plus koji uključuje mikrotalasni senzor, MotionProtect zavesu sa uglom otkrivanja 6°×90 °. CombiProtect je PIR sa otkrivanjem zvuka lomljenja stakla, a MotionProtect Outdoor je IP54 dual PIR sa mogućnošću spoljnog napajanja (12 V). Svi PIR‑ovi imaju anti‑masking i pet imunity – kućni ljubimci ne mogu da ih oštete, pod uslovom da nisu viši od 50 cm niti teži od 20 kg.

FireProtect je optički i temperaturni senzor sa ugrađenim zvučnikom koji otkriva dim i promenu temperature. FireProtect Plus ima i senzor ugljen monoksida. Oba uređaja mogu da rade autonomno, a u slučaju alarma oglašavaju se zvukom jačine od 85 dB na 3 metra. Proizvedeni su u skladu sa EN14604 standardom (detektori dima za stambene objekte). Uređaj LeaksProtect na svojoj bazi ima četiri skupa kontakata za otkrivanje poplave – postavite ga blizu mašine za pranje veša, posuđa ili područja koja su u opasnosti od poplave i – ne brinete više.

Postoje dve vrste sirena. Unutrašnja HomeSiren je mali modul koji na 1 metar emituje zvuk 81‑105 dB; kada smo ga postavili na „vrlo glasno“, izmerili smo 115.1 dB. StreetSiren je spoljna sirena sa IP54 zaštitom, koja proizvodi zvuk do 113 dB na 1 metar. Spoljna sirena ima ugrađenu bateriju, ali i mogućnost dodatnog napajanja (12 V).

Što se upravljanja tiče, Socket je bežični adapter za upravljanje uređajima snage do 2,5 kW. Wallswitch je mali mrežni relejni uređaj koji se može koristiti za bežično uključenje/isključenje mrežnog napona na spojenoj opremi snage do 3 kW. Putem mobilne aplikacije za ove uređaje se mogu pratiti informacije o naponu, struji i potrošnji električne energije u kilovat časovima.

Ajax u ponudi ima i relej niskog napona, detektor loma stakla GlassProtect, Rex pojačivače bežičnog signala ocBridge i uartBridge, uređaje za upravljanje drugim sistemima, npr. kod pametnih kuća, Transmitter bežični modul za spajanje spoljnih detektora pokreta, IR barijera, detektora nivoa vode i detektora gasa, termičkih releja i bilo kojih uređaja sa žičanim izlazom drugih proizvođača na sigurnosni sistem Ajax.

Sa uređajima dolaze svi potrebni šrafovi i ostala oprema za montažu, uključujući dvostranu samolepljivu traku.

Performanse

Jednom instaliran i podešen, sistem se može uključiti/isključiti pomoću mobilne aplikacije, tastature ili daljinskog upravljača. Hub se u mobilnu aplikaciju dodaje skeniranjem QR koda ili unosom 20‑cifrenog hex identifikatora, a zatim se i svi ostali uređaji jednostavno dodaju skeniranjem QR koda ili upisivanjem pripadajućih kodova. Na Hub se može spojiti do 100 uređaja i 50 korisnika, dok Plus verzija podržava do 150 uređaja i 99 korisnika. Mobilna aplikacija omogućava veliku fleksibilnost prilikom podešavanja sistema, prikaz jačine signala sa statusom baterije svih spojenih uređaja. Aplikacija se na Hub povezuje preko Ajax Cloud‑a koji koristi Amazon Web servise. Ajax Pro mobilna aplikacija je prilagođena instalaterima koji imaju potrebu za kontrolom više sistema na raznim lokacijama. Svi priručnici za upotrebu dostupni su on‑line ili putem mobilne aplikacije.

U Ajax mobilnu aplikaciju je moguće dodati do deset kamera za video‑nazor u svrhu dodatne provere kod alarma, podržan je RTSP protokol, a u samu aplikaciju su integrisani i proizvodi firmi Hikvision, Dahua, Uniview i Safire.

Najnagrađivaniji bežični alarm u Evropi

Ajax je preuzeo dobre karakteristike ranijih alarmnih sistema, rešio se žica, dodao sopstvene inovativne tehnologije i implementirao user‑friendly kontrolu putem mobilne aplikacije. Uz sva ova poboljšanja, korisnici uvek znaju da su njihovi domovi sigurni. Kompletnu ponudu Ajax uređaja i više informacija možete pronaći na alarmautomatika.com/ajax/rs/ ili kontaktirajući Alarm automatiku, ovlašćenog uvoznika i distributera Ajax proizvoda za područje Srbije.

Kontakt: Alarm automatika, Zarija Vujoševića 8, Novi Beograd, tel. 011/3981‑482,

Sajt: „Alarm automatika“