Šta je tačno TCO sertifikat i zašto je on važan pri izboru projektora

Šta se to krije u „sitnim slovima“ i zašto bi vaš projektor trebalo da bude TCO sertifikovan? Da li ste se nekada zapitali šta tačno znače oni razni logotipi i sertifikati koje možete pronaći na kutijama proizvoda? Većina kupaca ima makar polaznu osnovu da se radi o nečemu što je „dobro“, ali gotovo nikada ne uđe dublje u problematiku i smatra da se to njih, kao krajnjih korisnika, baš i ne tiče previše.

To je i razlog zašto se neretko dešava da prepoznajemo mnoge od sertifikata, ali ih i svrstavamo sve u isti koš. Postavlja se pitanje o čemu se tačno radi, koji su zaista važni i da li bi informacija o sertifikatu mogla da bude važan faktor kada se odlučujete koji ćete uređaj kupiti. Jedan od onih na koji bi definitivno trebalo da obratite pažnju, upravo je TCO sertifikat.

Šta je zapravo TCO sertifikat? U pitanju je u svetu vodeća i najsveobuhvatnija sertifikacija održivog razvoja za IT proizvode, koja vam pomaže da napravite odgovorne izbore proizvoda koje koristite, a koji industriju pokreću u pravcu održivog razvoja. Postoji već 25 godina, a organizacija koja izdaje TCO sertifikate kao temelj svog rada ističe nezavisni način verifikacije i samog izdavanja sertifikata.

Ekološki IT

IT proizvodi povezani su sa širokim spektrom rizika za održivo poslovanje i ekologiju tokom njihovog životnog ciklusa. Osim toga, kršenje ljudskih prava javlja se kako u proizvodnji, tako i u lancu snabdevanja. Štetne materije koriste se u procesu proizvodnje i u samim proizvodima, a životni vek proizvoda može biti znatno kraći ako je on ergonomski loše dizajniran, lošeg kvaliteta izrade ili ako ga nije moguće popraviti ili nadograditi. Sve su ovo stvari koje adresira TCO sertifikat, i ukoliko se odlučite za proizvode koji ga poseduju, pružate podsticaj da IT industrija preuzme više odgovornosti i kreće se u održivom pravcu.

Jedna od većih prednosti za krajnjeg korisnika, koju kompanija Epson već duže vreme nudi, vezana je upravo za pitanje ekologije i kako iz Epson‑a vole da istaknu, ne samo napretku u toj sferi već revoluciji. Ovo se odnosi na celokupno poslovanje kompanije u svim segmentima, a pre svega je vezano za potrošnju energije i smanjenje količine otpada. Cilj je da se za krajnjeg korisnika uštedi do 90 i više procenata u potrošnji električne energije i isto toliko smanji količina otpada, a u svemu tome od ključnog su značaja kvalitetno izrađeni i pouzdani proizvodi. Epson, na primer, trenutno u svojoj ponudi ima čak 49 projektora koji su u potpunosti u skladu sa TCO sertifikatom.

Projektorska štednja

Epson‑ovi projektori dizajnirani su tako da smanje uticaj na životnu sredinu i minimiziraju potrošnju električne energije što prilikom projektovanja slika, što u režimu mirovanja. Oni podržavaju energetski efikasni osnovni dizajn, kao i ECO meni sa opcijama namenjenim uštedi energije. Dok je projektor u fazi mirovanja, režim Ultra‑Low Brightness smanjuje potrošnju energije.

Pri projekciji, funkcija Light Optimiser automatski podešava osvetljenost lampe na osnovu slike koja se prikazuje. Potrošnja energije smanjuje se za čak 27 odsto kada se projektuju tamne slike, a svi Epson‑ovi projektori opremljeni su funkcijama ECO režima rada koje su dizajnirane da produže vek trajanja lampe i smanje potrošnju energije za više od jedne četvrtine tokom projekcije.

Popularni modeli

Među popularnim Epson‑ovim modelima koji poseduju TCO sertifikat, možemo pronaći projektore koji su pravljeni za najrazličitije namene i pokrivaju širok spektar mogućih scenarija upotrebe. Epson EB‑U42 je kompaktno i dugovečno rešenje, koje vam može doneti jasne prezentacije na skalabilnom WUXGA prikazu, koji možete pozicionirati gotovo svuda. EB‑1470Ui, s druge strane, napravljen je za podršku timskom radu i idealan je za interaktivne i visokoproduktivne sastanke, uz skalabilni prikaz do veličine od čak 100 inča. Ovaj Full HD laserski projektor podstiče zajednički rad i naprednu komunikaciju, ima mogućnost prikaza iz dva izvora na jednom ekranu, poseduje finger‑touch/dual‑pen mogućnosti, kao i bežičnu konekciju. U slučaju da vaš posao iziskuje ultramobilno rešenje, Epson‑ov EB‑1795F projektor donosi superiorni kvalitet slike, veoma jednostavno podešavanje i kompaktne dimenzije za pravo portabilno iskustvo koje ne zahteva bilo kakav kompromis za Full HD 1080p kvalitet prikaza.

Sigurna kupovina

Kupovina IT proizvoda, posebno u javnom sektoru, traži sve više i više „zelenih“ proizvoda. Korišćenje TCO sertifikovanih proizvoda pomaže da donesete odgovoran izbor, da u svoje poslovanje uvrstite uređaje koji pokreću industriju u održivom pravcu i podržava napore organizacija da preduzmu sledeći korak ka društvenoj i ekološkoj odgovornosti. TCO sertifikovani proizvodi predstavljaju kompletno i sveobuhvatno rešenje, s kriterijumima koji balansiraju ekološku i društvenu odgovornost, kao i nezavisnu verifikaciju usaglašenosti kriterijuma tokom celog životnog ciklusa proizvoda.

