Akcije kompanije Facabook zabeležile rast tokom Zukerbergovog svedočenja

Mark Zukerberg se pojavio pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država u utorak, 10. aprila, a saslušanje je počelo u 19 časova po našem vremenu. Zanimljivo je da je vrednost akcija kompanije Facebook skočila za 4,5% u trenutku kada se Zukerberg pojavio pred članovima Kongresa.

Saslušanje Marka Zukerberga pred Kongresom je njegovo prvo pojavljivanje pred američkim zakonodavcima, što je zanimljivo, budući da vodi jednu od najmoćnijih kompanija već 14 godina. Došlo je kao posledica velikog pritiska javnosti, a nakon Cambridge Analytica skandala. Iako je u početku pokušavao da umanji posledice skandala, Facebook se izvinio u nekoliko navrata, te obećao brojne promene, i priznao da je više od 87 miliona korisnika pogođeno skandalom koji je u vezi sa zloupotrebom podataka. Kompanija je započela i seriju reformi, koja bi trebalo da spreči buduće zloupotrebe, te pooštri pravila za političke i druge oglašivače.

Saslušanje se najviše ticalo „privatnosti na društvenim mrežama, te korišćenja i zloupotrebe podataka,“ a izvršni direktor kompanije Facebook morao je da odgovori na pitanja koja su postavljala 44 senatora, što je pokrenulo mnoge teme koja se najpre tiču neograničene moći velikih kompanija. Zukerberg je na prošlogodišnje saslušanje, koje se takođe održalo pred Kongresom, a koje je bilo u vezi sa uticajem ruskih kanala na društvene mreže i predsedničke izbore u Americi, poslao svog zamenika, dok se on sa porodicom pripremao za Noć veštica. Ovog puta, pak, nije uspeo da izbegne „metak,“ pa se sam našao u klupi za saslušanje.

Kao što smo već spomenuli, najzanimljiviji je skok vrednosti akcija kompanije, koje su tokom prošlog meseca beležile konstantan pad, koji je u jednom trenutku došao i do smanjenje vrednosti od 11%. Misli se da je naglom skoku u vrednosti akcija, a koji je tokom dana bio 2,5%, da bi kada se Zukerberg pojavio na saslušanju skočio na 4,5%, doprinelo i to što je Zukerberg rekao da nije tačno da se podaci o korisnicima slobodno dele među Facebook oglašivačima, te da nije tačno ni to da kompanije pomenute podatke prodaje onima koji se oglašavaju na platformi.

