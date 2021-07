Alternative za Google Photos: Neke od najboljih besplatnih opcija

Sada kada Google Photos više ne nudi besplatan neograničen prostor za skladištenje Photos i video snimaka, možda ste u potrazi za alternativom.

Lista alternativa za Google Photos

Nakon isprobavanja velikog broja opcija, evo liste najboljih najboljih besplatnih alternativa za Google fotografije. Najveći nedostatak je taj što se, ako se nadate alternativi koja nudi bilo šta blizu besprekornog doživljaja Google Photos bez ikakvih troškova, pripremite za razočaranje. Iako nas je razmazilo koliko je dobar Google Photos, u stvarnosti verovatno nije mogao zauvek da bude besplatan. Jednostavno rešenje vašeg problema je da se odlučite za Google One plan od 100 GB i osigurate da ne morate da se prebacujete na druge aplikacije.

Google One nudi neke dobre pogodnosti, uključujući sigurnosne kopije pametnih telefona, pa čak i povlastice s vremena na vreme – poput besplatne pretplate na Nest Mini ili YouTube Premium. Ako ipak ne želite da se rastanete sa gotovinom, pronašli smo neka alternativna rešenja. Imajte na umu da 15 GB besplatnog prostora za skladištenje koji dolazi sa Google nalogom i dalje ima prednost nad mnogim od ovih alternativa, a da biste iskoristili maksimum od konkurentskih usluga, možda ćete morati da ih platite, na isti način kao i kod usluge Google One.

Amazon Photos

5 GB besplatno za sve korisnike;

Neograničeno skladištenje fotografija/5 GB video zapisa za pretplatnike Prime;

100 GB po ceni od 19,99 USD godišnje.

Jedina direktna zamena za Google Photos se u velikoj meri oslanja na godišnju pretplatu. Međutim, ako ste već pretplaćeni na Amazon Prime, tada je Amazon Photos pravi put. Slično kao i pretplatni plan za Google One, ne dobijate samo mesto za čuvanje svih svojih fotografija, pogodnosti Amazon Prime-a takođe su veliki razlog što biste ovo možda želeli da proverite ako niste to već učinili. Jedna mana je ta što je, iako je skladištenje fotografija tehnički neograničeno, skladište u cloudu za video ograničeno na samo 5 GB. Ako snimate u punoj HD rezoluciji ili većoj, mogli biste naići na probleme, što znači da je ova alternativa Google Photos najbolja za ljude koji žele samo da čuvaju fotografije, a ne kombinovane medije. Ako raskinete pretplatu na Amazon Prime, moraćete da pronađete i alternativno mesto za skladištenje svih medija. S tim u vezi, svi nalozi mogu iskoristiti 5 GB besplatnog skladišnog prostora. Veliki bonus je što aplikaciju Amazon Photos možete koristiti na Androidu ili iOS-u da biste automatski napravili rezervnu kopiju fotografija na isti način kao i aplikacija Google Photos.

OneDrive

Ako ste Windows 10 korisnik, možda već koristite OneDrive. Svaki nalog dobija 5 GB besplatnog skladišnog prostora. Naravno, nije baš najbolji, ali to je način da napravite rezervnu kopiju i čak prenesete fajlove između uređaja bez previše muke. 5 GB nije mnogo, ali to je polazna tačka i druga opcija koju možete da odaberete kada želite da neke datoteke sačuvate na pametnom telefonu. Mogućnost direktne sinhronizacije sa operativnim sistemom Windows 10 zahvaljujući integraciji sa OS-om, Microsoftova usluga je vrlo dobra opcija koja zaista dobro funkcioniše. Glatka je, čista i pruža razuman raspored datoteka sa dodatim funkcijama poput šifrovanog trezora za bilo koji važan fajl. Integracija sa drugim proizvodima Microsoft Suite-a takođe je još jedan ključni razlog što se OneDrive postavlja kao alternativa Google Photos.

Flickr

Besplatno skladište za 1.000 fotografija za sve korisnike;

Neograničeno skladište po ceni od 60 USD godišnje.

Flickr-ov nivo besplatnog skladištenja za 1.000 fotografija ne zvuči previše u poređenju sa originalnim 1TB besplatnog prostora za skladištenje koji je završen 2019. To bi moglo biti dovoljno samo povremenim fotografima koji žele mesto za čuvanje svojih malobrojnih fotografija u punoj rezoluciji. Impresivne mogućnosti deljenja jedan su od glavnih razloga zašto biste se možda odlučili da neke od svojih najboljih fotografija sačuvate na Flickr-u, a ne na Google Photos-u. Kompanija tvrdi da oko 97% njenih korisnika ima manje od 1.000 fotografija na Flickr-u. Pro nivo omogućava vam neograničeno skladište za 60 dolara godišnje, što je najbolja ponuda za hardcore fotografe jer Flickr ne postavlja ograničenja na veličinu fajlova.

Adobe Creative Cloud

100 GB besplatno za pretplatnike Creative Cloud-a;

Prostor za skladištenje od 1 TB sa Lightroom-om po ceni od 9,99 USD mesečno.

Druga opcija koja bi, poput Amazon Prime, mogla biti korisna ako se već pretplatite na Adobe Creative Cloud ili određeni paket aplikacija. Ne grešite, Adobe-ova platforma za skladištenje u cloud-u je veoma skupa ako ne koristite nijednu opsežnu zbirku aplikacija kao deo plana Creative Cloud.

Dropbox

2 GB besplatno za sve korisnike;

2TB prostora za skladištenje po ceni od 9,99 USD mesečno.

Jedna od najranijih besplatnih opcija za skladištenje u cloud-u još od ranih 2000-ih i iako još uvek ima mesta, besplatni nalog je sada vrlo, vrlo skučen sa ograničenjem od 2 GB. Ako niste spremni da potrošite novac, Dropbox nije sjajna konkurencija Google Photos-u. Aplikacija Dropbox sadrži neke funkcije poput PDF/skenera dokumenata. Nažalost, za neke funkcije, uključujući sinhronizaciju lozinke i zaštićeno lozinkom, potreban je Pro ili premium nalog.

Za 9,99 američkih dolara mesečno dobijate 2TB skladišta u oblaku i gore pomenute funkcije. To je prilično velika količina internet skladišta za 120 dolara godišnje.

Degoo

100 GB besplatno za sve korisnike;

Skladištenje od 500 GB po ceni od 2,99 USD mesečno.

Nešto manje poznata alternativa Google Photos-u sa značajnom besplatnom memorijom je Degoo. 100 GB je vrlo dobar dodatak za sve vaše potrebe za skladištenjem fotografija i omogućava vam da se prijavite na svoj Google nalog – što je lep bonus. Aplikacija nije tako dobra, ali Degoo nudi neograničeno otpremanje fajlova bez smanjenja kvaliteta. Evo velikog bonusa – za svakog pojedinog prijatelja kojeg uputite, dobićete dodatnih 5 GB besplatnog skladišnog prostora do 500 GB. Mana je što postoje oglasi, uz to što ste ograničeni na tri uređaja, a vaš nalog se može zatvoriti nakon 90 dana neaktivnosti. 500 GB mesečnog skladišta je jeftino, samo 2,99 USD mesečno. Ta neznatna cena uklanja oglase, povećava bonus za preporuku na 10 GB po prijatelju, do 1.000 GB i ukida 90-dnevni zahtev za prijavu.

Mega

20 GB besplatno za sve korisnike uz 5 GBP bonusa za registraciju

Prostor za skladištenje od 400 GB po ceni od 5,89 USD mesečno

Skladište od 20 GB (do 25 GB uz bonus za registraciju) dostupno je svim korisnicima, ali postoje neke druge funkcije koje jednostavno ne postoje u drugim alternativama Google Photos.

Uključen je šifrovani messanger, sa dostupnim alatima za razmenu fajlova i saradnju, koji bi se mogli pokazati korisnim. Mega je pogodniji za ljude koji žele da svoje fajlove dele sa prijateljima i kolegama, ali pruža i dovoljno prostora za skladištenje vaše biblioteke fotografija i video zapisa u Google Photos.

TeraBox

1TB besplatno za sve korisnike

Prostor za skladištenje od 2 TB po ceni od 3,99 USD mesečno

TeraBox je spoljna opcija za onlajn skladištenje, ali nudi sumnjivih 1TB besplatnog internetskog skladišta za vaše fotografije i fajlove. 1024 GB internetskog prostora verovatno će biti dovoljno da ljudi budu zadovoljni dugo, dugo.

Iako je dodatak za skladištenje prilično velik, ne bismo preporučili stavljanje osetljivih ili važnih fajlova na TeraBox servere. Brzine apluda su u redu, ali brzine daunlouda su prilično spore i ponekad pomalo klimave. Uprkos tome, nismo želeli da zaobilazimo TeraBox, jer bi ljudima mogao da pruži veliku besplatnu alternativu Google Photos – uz neka upozorenja.

Lokal storage

Prostor za skladištenje od 1 TB počinje od 50 USD.

Da li već imate neupotrebljeni hard disk ili imate dovoljno prostora na računaru ili laptopu? Ako je to slučaj, vratite se u lokalne rezervne kopije. Iskreno, ovo bi mogla biti najbolja ideja ako imate hiljade i hiljade fotografija i video zapisa. Dobra strana je u tome što svoj prostor za skladištenje možete proširiti u bilo kom trenutku, a nedostatak je što ovo dolazi sa povezanim troškovima. Međutim, spoljni disk od 4 TB može se kupiti za manje od 100 dolara i obezbediće više nego dovoljno prostora za hiljade fotografija visoke rezolucije i čak stotine 4K UHD video klipova i datoteka. Proces je malo sporiji i za postupak prenosa zahteva računar ili laptop, ali pod uslovom da drive držite offline, to je zapravo jedan od najsigurnijih načina za skladištenje svih ličnih uspomena i fajlova.

