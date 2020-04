Amazon cloud gaming “Project Tempo” možda već ove godine

Tehnološki gigant Amazon je napravio ozbiljan prodor i u domenu video igara još kada je preuzeo Twitch, a sada je objavio da sprema svoju prvu visokobudžetnu igru sledećeg meseca, s cloud platformom Project Tempo koja je uveliko u razvoju.

Tempo i dalje misterija

U intervju za New York Times, otkriveni su neki detalji o dolazećem Amazonovom servisu, međutim i dalje je malo informacija o tome kako će izgledati. U izveštaju stoji “ljudi koji su bili upoznati sa Projekt-om Tempo, rekli su da se kompanija nada da će predstaviti ranu verziju ove godine, međutim da se zbog pandemije koronavirusa može odložiti do 2021. godine.”

Dok sve to izgleda prilično neizvezno, a već je iskorićeno mnogo vremena i novca, premijere pucačine Crucible i MMO-a New World zakazane su za lansiranje sledećeg meseca, tako da ćemo imati prilike da vidimo kako će to izgledati i kakvo će biti interesovanje.

Amazon Game Studios je osnovan da bi se pravile društene igre, međutim u 2014. godni, odlučeno je da se uđe u prostor AAA igara, a u 2016. su najavljena tri naslova, među kojima dva gore pomenuta i Breakaway koji je otkazan 2018. godine. Tehnološki gigant je još 2016. objavio da radi na cloud gaming usluzi preko godinu dana. Pročitajte i: Amazon plaća duplo svoje radnike

