Amazon i Citizen prave pametni zidni sat

Kompanija koja proizvodi satove, Citizen, širi svoju manje poznatu liniju satova sa dva nova modela koja podržavaju glasovnog asistenta Amazonovu Aleksu.

Poput modela Echo Wall Clock , Citizen sat je deo “Works with Alexa” programa. To ne znači da koristi hardver za ovog digitalnog asistenta, poput mikrofona ili zvučnika. Umesto toga, trebalo bi da bude povezan sa Aleksom na taj način da prikazuje vreme koje je preostalo da uradite određeni zadatak, osvetljenjem kruga na satu. Ovaj sat, dolazi u dva modela. Jedan sa metalnim ramom sata koji košta čitavih 79.99 dolara i jedan u drvenom ramu koji košta 89.99 dolara. To je ipak mnogo više nego Amazonov običan sat od 29.99 dolara.

Za razliku od Citizen satova, koji su poznati po svojim solarnim satovima sa Eco Drive pokretima i kojima ne trebaju baterije – Citizeno-vim Smart satovima ipak trebaju.

Izvor: theverge

