Amazon: Pametni frižider koji poznaje vaše navike

Ako je verovati onome što može da se pročita u medijima, Amazon radi na novom pametnom frižideru. U pitanju je uređaj koji može da prati hranu koju vlasnici skladište, te da na osnovu toga uči o njihovim navikama.

Frižider će, kako se tvrdi, koristiti istu tehnologiju kao Amazon Go prodavnice, što znači da će moći da obaveštava kada ponestane zaliha neke omiljene namirnice. Na projektu se radi već dve godine, a Amazon je za to vreme na razvoj potrošio oko 100 miliona dolara. Radi se o mašini u koju je smešteno više kamera, te computer vision tehnologija uz pomoć frižider prati ono što se u njemu nalazi. Osnova je ista kao kod Amazon Go “Just Walk Out” funkcije, koja kupcima omogućava da pokupe namirnice s fizičkih polica i samo izađu iz prodavnice, uvereni da je sistem sve naplatio preko njihovih Amazon naloga.

Novi frižider će pored pomenutog pratiti i kupovne navike korisnika, da bi nakon nekog vremena počeo sa slanjem predloga za listu za kupovinu. Još je zanimljivija funkcija zahvaljujući kojoj će moći da nudi recepte, te jela koja mogu da se spreme od namirnica koje su već u frižideru, a ističe im rok trajanja.

Korisnici iz Sjedinjenih Američkih Država su u prednosti, budući da će njihovi frižideri moći da naručuju hranu direktno iz Whole Foods ili Amazon Fresh prodavnica kad ponestane namirnica. Frižiderima se smeši svetla budućnost.

