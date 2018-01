AOC se udružio sa G2 Esports organizacijom

Kompanija AOC, čija su specijalnost monitori, udružila se s G2 Esports organizacijom. AOC će opremati G2 objekte za treniranje sa gejming monitorima AG251FZ koji ima visoku stopu osvežavanja od 240 Hertz-a i 1 ms ulaznog kašnjenja. “Oči treniranih pilota mogu percipirati slike brzinom od približno 200 sličica u sekundi, a nedavne studije pokazale su da esport stručnjaci mogu postići iste vrednosti tokom intenzivnih utakmica. Kao rezultat toga, omogućujemo G2 Esports organizaciji samo najbrže panele koje tržište nudi osnažujući ih tako da ostvare svoj puni potencijal “, rekao je Stefan Sommer, direktor marketinga i direktor poslovanja AOC-a.

G2 osnivač i CEO, Carlos ‘ocelote’ Rodriguez je povodom novog partnerstva s AOC-om izjavio: “Svako u G2 Esports-u je izuzetno uzbuđen zbog novog partnerstva s AOC-om. Uključenost profesionalnih igrača u razvoj najboljih gejming monitora je bitna, a mi smo više nego srećni što naše svetske zvezde sada imaju priliku da pomognu AOC-u da postigne savršenstvo u dizajniranju monitora. Sigurni smo da će naši novi AG251FZ monitori AGON serije s munjevitom brzinom osvežavanja biti ključni deo našeg optimalnog okruženja za trening. Znamo bolje nego iko da je talent bez napornog rada i prakse beskoristan. Nema sumnje da će nas to verovanje i odlučnost da budemo najbolji dovesti do novih pobeda u 2018. godini. Naši timovi su gladniji no ikada, a mi smo srećni što imamo partnere koji veruju u našu ambiciju i uvek su spremni da nam pomognu da krenemo napred. ”

“Izuzetno smo ponosni na naše novo partnerstvo s G2 Esports organizacijom. Saradnja sa vrhunskim esports timovima inspiriše nas tako da još više razmišljamo o dizajnu proizvoda i pomaže nam da prepoznamo koje bi karkteristike najviše odgovarale određenom žanru ili naslovu. G2 pruža vrhunske objekte za treniranje i izvrsne uslove za svoje igrače, a mi se radujemo ispunjenju tih standarda sa našom vrhunskom AGON gejming serijom” , ističe Stefan Sommer.

G2 Esports je esport organizacija koja je osnovana 2013. godine od strane poznatog profesionalnog igrača Carlosa “ocelote” Rodrigueza. Ova esport organizacija se od tada brzo etablirala u evropskim krugovima i na različitim međunarodnim esport događanjima dobrim rezultatima i sa trenutno 79 osvojenih titula. Tokom 2017. godine G2-ova League of Legends momci zauzeli su prvo mesto na Evropskom prvenstvu (EU LCS) u proleće i leto, a drugo mesto na Mid-Season Invitational turniru (MSI). U februaru, G2 Esports formirao je CS:GO sastav koji se već spominje kao “legendarni francuski super tim”. Uzeli su takmičarske trofeje na DreamHack Masters 2017 i ESL Pro Series 5, uprkos tome što je 2017. godina bila njihova debitantska godina.

