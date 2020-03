Apple najavio unapređeni MacBook Air 2020

Apple-ov šesnaestoinčni MacBook Pro nije više kompanijin jedini laptop sa pouzdanom tastaturom. Apple je unapredio i svoj MacBook Air i tastaturu uz naziv “magična tastatura”, gde je odbačen kontroverzni mehanizam prethodne generacije. Tastatura sada ima isti hod od 1mm kao kod 16-inčnog Pro modela.

Više, bolje, jeftinije

Novi Air nudi značajno bolje performanse, sa Intel procesorima desete generacije, odnosno quad-core procesorima Core i5 i i7. Takođe, grafika je dobila značajno unapređenje performansi, mada ostaje upitno do koje mere. Apple navodi da su grafičke performanse Intel Iris Plus čipa sada 80% bolje nego kod prethodnika, ali tu tvrdnju treba uzeti sa zrnom soli. Ono što je nesporno jeste da novi model sada dolazi sa duplo većim skladištem, budući da sada startuje sa SSD-om kapaciteta 256GB, što je moguće proširiti sve do 2TB.

Ipak, najbolje vesti se tiču cene. Za razliku od prethodnika koji je košta 1099 dolara, novi MacBook Air 2020 će u osnovnoj varijanti koštati 999 dolara, što u praksi znači da će imati i nešto nižu cenu. Videćemo hoće li se ove cene preliti na naše tržište, mada znajući politiku lokalnih prodavaca Apple uređaja, biće dobro ako novajlija ne bude stotinak evra skuplji od odlazećeg modela…

Izvor: theverge

