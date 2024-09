Apple vizuelna inteligencija korak ka Apple naočarima 

Apple-ova nova funkcija „Vizuelna inteligencija“ bila je jedna od najupečatljivijih stvari prikazanih na iPhone 16 događaju u ponedeljak. Alat omogućava korisnicima da skeniraju svet oko sebe preko iPhone-ove kamere da identifikuju rasu psa, kopiraju detalje događaja sa postera ili traže bilo šta oko sebe.

To je zgodna funkcija koja se uklapa u novo dugme kamere na iPhone-u. Ali to takođe može da postavlja scenu za veće proizvode u budućnosti: to je upravo ono što će Apple-u trebati za buduću tehnologiju kao što su AR naočare.

Nije teško zamisliti kako bi vam vizuelna inteligencija mogla pomoći na uređaju koji vidi sve što vidite. Uzmite u obzir ideju da saznate više o restoranu, kao što je Apple pokazao za vizuelnu inteligenciju na iPhone-u: umesto da vadite telefon iz džepa da biste potražili informacije o novom mestu, sa naočarima, mogli biste samo da pogledate restoran, pitajte pitanje, i neka vam naočare kažu više.

Meta je već dokazala da kompjuterske naočare sa AI asistentom mogu biti dobar i koristan alat za identifikaciju stvari. Nije veliki skok zamisliti da Apple radi nešto slično sa veoma visokim nivoom uklapanja i završne obrade za teorijske naočare. Apple bi skoro sigurno učinio da se naočare ponovo povežu sa svim vašim aplikacijama i ličnim kontekstom na vašem iPhone-u, što bi vizuelnu inteligenciju učinilo još praktičnijom.

Naravno, Apple već ima slušalice pokrivene kamerama: Vision Pro. Ali većina ljudi ne hoda okolo sa slušalicama izvan kuće i verovatno već znaju za stvari koje imaju kod kuće. Dugo se izveštavalo da Apple želi da razvije par pravih AR naočara, i to se čini kao krajnja destinacija za ovu vrstu tehnologije.

Stvar je u tome što Apple-ove AR naočare mogu biti veoma daleko. Bloombergov Mark Gurman izvestio je u junu da je datum lansiranja 2027. „proglašen“ za njegove naočare u razvoju, ali je primetio da „niko sa kim sam razgovarao u Appleu ne veruje da će naočare biti spremne za nekoliko godina“.

Ali kad god te naočare stignu, biće im potreban softver – i možete videti kako Apple ovde gradi osnove. Vizuelna inteligencija bi mogla biti Apple-ov prvi korak ka ubistvenoj aplikaciji za kompjuterske naočare, a počevši od sada, Apple će potencijalno imati godine da usavrši ovu funkciju pre nego što se pojavi u naočarima.

Ne bi bilo bez presedana da Apple prihvati takav pristup. Kompanija je godinama koristila AR tehnologije u iPhone-u pre nego što je lansirala Vision Pro. Da, Vision Pro je verovatno mnogo više VR slušalice nego AR uređaj, ali je očigledno prvi korak ka nečemu što bi se moglo pretvoriti u AR naočare. Kako Apple poboljšava taj hardver, može da radi i na softverskim funkcijama kao što je vizuelna inteligencija na iPhone-u, a kada dođe vreme, spakujte sve najbolje ideje u proizvod sličan naočarima.

Računar sa naočarima mogao bi biti velika nova granica, sa kompanijama kao što su Meta i Snap koje ulažu velika sredstva u AR naočare, Google pokazuje prototip naočara, a Qualcomm radi na naočarima mešovite stvarnosti sa Samsungom i Google-om. Ako Apple napravi par, vizuelna inteligencija će verovatno biti ključni način na koji pokušava da se takmiči. Nadajmo se da će prvo dobro funkcionisati na iPhone uređajima.

Izvor: TheVerge

